Roma-Inter 4-3: Giacinti decide il match. Festa al Tre Fontane per lo scudetto

La Roma vince contro l'Inter per 4-3. Al Tre Fontane va in scena una partita pirotecnica, sulla falsa riga del match contro il Sassuolo, le giallorosse mostrano una brillantezza esplosiva in fase offensiva mettendo a segno 4 gol e ribaltando le nerazzurre. La squadra di Guarino infatti era passata in vantaggio (due volte), sfruttando una difesa romanista molto distratta. Nel finale la zampata di Giacinti fa partire la festa anche in casa per lo scudetto conquistato.

Roma-Inter, la cronaca

In avvio subito Roma pericolosa con Haavi che crossa per Giugliano che sfiora il palo. Al 16esimo la Roma passa in vantaggio con Viens che si invola a tu per tu con Cetinja e non sbaglia. Al 24esimo destro di Polli respinto da Ceasar. Al 27esimo Roma vicina al raddoppio con Haavi che da posizione ravvicinata colpisce una clamorosa traversa. Al 30esimo cross per Polli che tutta sola davanti a Ceasar colpisce malissimo spendendo il pallone sopra la traversa. Al 31esimo cross di Bonfatini che trova Linari che devia il pallone alle spalle di Ceasar, con l’Inter che trova così il pareggio. Altro errore al 35esimo di Linari che regala la ripartenza all’Inter che raddoppia con un destro di Magull. Al 38esimo errore della difesa dell’Inter con Kumagai che salta Cetinja è deposita in rete il pallone del 2-2. Al 44esimo Inter nuovamente in vantaggio con un super gol di Bonfantini che con un pallonetto da fuori area beffa Ceasar. Al 71esimo Thorgesen per anticipare Giugliano rischia il secondo autogol della partita. Al 75esimo la Roma trova il 3-3 con un destro ad incrociare di Viens. All’80esimo la Roma ribalta il risultato con Giacinti che vince un contrasto e davanti a Cetinja col mancino non sbaglia.

Tabellino

Roma (4-3-3): Ceasar; Sostenvold, Valdezate (dal 70’ Di Guglielmo), Linari, Minami; Kumagai (dal 57’ Troelsgaard), Giugliano (dall’86’ Tomaselli), Greggi (dal 70’ Feiersinger); Haavi, Viens, Pilgrim (dal 46’ Giacinti). All.: Spugna

Inter (3-4-3): Cetinja; Bowen, Robustellini (dal 73’Simonetti), Alborghetti (dal 65’ Tomter); Magull (dal 90’ Bonetti), Milinkovic, Csiszar (dal 90’ Pedersen), Thogersen; Bugeja (dal 73’ Pandini), Polli, Bonfantini. All.: Guarino

Marcatrici: 16’, 75’ Viens (R), 38’ Kumagai (R), 80’ Giacinti (R); 31’ aut. Linari (R), 35’ Magull (I), 44’ Bonfantini (I)

Ammonite: Minami (R); Polli (I)

Arbitro: Manzo

Le top e flop giallorosse

Viens 7,5: Doppietta di forza pura per la canadese che avvia la rimonta giallorossa nel finale.

Giacinti 7: Entra e decide l’incontro in una partita mai banale per lei. Sua la zampata della vittoria.

Minami 5: Non bene la giapponese in continua difficoltà su Bonfantini.

Linari 4: Giornata horror per il centrale. Sfortunata in occasione dell’autogol, da dimenticare sul momentaneo vantaggio nerazzurro.