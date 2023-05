Roma Femminile-Inter 2-1: Roman Haug ribalta le nerazzurre e lancia la festa giallorossa

La Roma vince per due a uno l'utlima partita al Tre Fontane della stagione contro l'Inter. Le milanesi passano in vantaggio con Chawinga ma capitan Bartoli e il colpo di testa di Haug evitano la sconfitta alle giallorosse. La partita corre a ritmi blandi con le due squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato. Ottimo l'ingresso di Glionna che cambia la partita. Al triplice fischio la consegna della coppa dello scudetto alla Roma-

Roma-Inter, la cronaca

Giugliano in avvio ci prova col cucchiaio ma Durante allontana. Al 14esimo rovesciata di Giacinti che per poco non trova un grande gol. Al 32eismo tiro al volo di Serturini, bravissima Durante a respingere. Nel finale di primo tempo, Ceasar con un gran riflesso nega il gol a Fordos. Al 63esimo Inter in vantaggio con Chawinga che supera Ceasar in uscita. Appena entrata gran destro di Greggi deviato in corner da Durante. Al 73esimo pareggio della Roma con Bartoli che con una zampata che finalizza una bellissima azione giallorossa. Al 79esimo miracolo di Ceasar sul destro di Karchouni.Al 93esimo cross di Glionna e colpo di testa da tre punti di Haug.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6,5; Bartoli 7, Wenninger 6,5 (dall’81’ Minami s.v.), Linari 6, Di Gugliemo 6; Losada 6 (dal 68’ Greggi 6), Giugliano 6; Serturini 6,5 (dal 68’ Glionna 7), Andressa 6,5 (dal’81’Haug 7), Haavi 6,5; Giacinti 6,5. All.: Spugna 6,5

Inter (4-3-3): Durante 7; Sostevold 6, Fordos 5, Kristjansdottir 5,5, Merlo 5,5; Thorgesen 5,5, Pandini 6 (dal 78’ Csiszar s.v.), Eckhoff 5,5 (dal 78’ Mihashi s.v.); Karchouni 6,5, Polli 5,5, Chawinga 7. All.: Guarino 6

Marcatrici: 73’ Bartoli (R), 93' Haug (R); 63’ Chawinga (I)

Ammonite: Bartoli (R); Eckhoff (I), Karchouni (I)

Le top e flop giallorosse

Bartoli 7: Il gol del capitano evita la sconfitta alla squadra. Sempre presente nei momenti clou.

Glionna 7: Il suo ingresso cambia marca alla Roma.

Haavi 6,5: Imprendibile per la difesa interista. Le manca solo il gol.

Wenninger 6,5: Bene la sua ultima al Tre Fontane. Esce fra gli applausi.