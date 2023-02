Roma Femminile-Inter 3-2: Una super Greggi decide la sfida pirotecnica del Tre Fontane. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte l'Inter per tre a due nella penultima giornata della regular season del campionato di Serie A Femminile. Partita divertente al Tre Fontane con l'Inter che imposta la partita sulla fisicità mentre la Roma mette in campo la sua tecnica. Un continuo batti e ribatti che alla fine vede trionfare con merito le giallorosse. Migliore in campo Greggi autrice di una prestazone maiuscola e del gol vittoria, bellissimo. La Roma conquista cosi una vittoria pesantissima e mantiene gli 8 punti di vantaggio sulla Juventus seconda. Prossimo appuntamento fra due settimane contro la Sampdoria prima della poule scudetto.

Roma-Inter, la cronaca

Al 25esimo la Roma sblocca la partita con un gran tiro dalla distanza di Glionna che piega le mani a Piazza e si spegne sotto la traversa. Al 30esimo Giugliano serve in profondità Giacinti che incrocia col destro ma il pallone termina di poco largo. Al 33esimo il raddoppio giallorosso targato Andressa: la brasiliana è la più lesta di tutti a ribadire in rete una respinta di Piazza su destro velenoso di Giacinti. Al 45esimo Giacinti trova Glionna tutta sola che davanti a Piazza spreca clamorosamente. Sul contropiede occasione per Chawinga ma Ceasar para. Il portiere giallorosso si esalta sul corner seguente volando sul colpo di testa di Polli ed evitando il gol nerazzurro. Ad inizio ripresa l’Inter accorcia le distanze con Chawinga che col mancino da distanza ravvicinata non lascia possibilità a Ceasar. Al 56’ tiro dalla distanzadi Giugliano, Piazza para in due tempi. Appena entrata la 15 giallorossa sfiora il terzo gol con un mancino al volo respinto in corner da Piazza. Al 69esimo Greggi recupera palla su Santi e dalla trequarti scarica un gran destro e fa tre a uno. Esplode il Tre Fontane con la 20 che corre a prendersi gli applausi dei tifosi. Subito dopo l’Inter accorcia nuovamente le distanze con Pandini che anticipa Serturini su cross di Mihashi.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Ceasar 6,5; Bartoli 6,5, Linari 6,5, Wenninger 6, Minami 6; Andressa 7 (dal 68’ Losada 6), Greggi 8, Giugliano 6 (dal 94' Kollmats s.v.); Haavi 6, Glionna 7 (dal 60’ Serturini 5,5), Giacinti 7. All.: Spugna 6,5

Inter (4-3-3): Piazza 6; Thorgensen 6, Alborghetti 5, Van Der Gragt 5 (dall’80’ Foerdos s.v.), Merlo 5,5; Mihashi 6,5, Santi 4,5, Pandini 6,5; Chawinga 7, Njoya 5,5, Polli 5,5 (dal 92' Calegari s.v.). All.: Guarino 6,5

Marcatrici: 25’ Glionna (R), 30’ Andressa (R), 69’ Greggi (R); 47’ Chawinga (I), 72’ Pandini (I)

Ammonite: Wenninger (R), Minami (R)

Arbitro: Crezzini

Le top e flop giallorosse

Greggi 8: Prestazione super della centrocampista romanista. Sostanza e qualità abbinata come ha dimostrato in occasione del super gol della vittoria giallorossa

Glionna 7: Sblocca la partita con un gran gol e sfiora più volte la doppietta.

Giacinti 7: Non segna ma mette lo zampino nei gol della Roma. Partita di sacrificio, partita positiva.

Serturini 5,5: Meglio in avanti che in fase difensiva dove si fa beffare da Pandini in occasione del 2-3 interista.