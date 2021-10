Roma Femminile, grave infortunio per Kajzba

Brutto infortunio per l'attaccante della Roma Femminile Nina Kajzba. La calciatrice ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

L'attaccante della Roma femminile Nina Kajzba ha riportato un grave infortunio durante la partita Under 19 fra Russia e Slovenia. La calciatrice salterà il big match contro la Juventus di sabato 2 ottobre e resterà ferma ai box per diverso tempo. L'attaccante in questa stagione aveva raccolto una presenza nella partita Roma-Napoli, terminata 4 a 1, del 4 settembre.

L'infortunio di Kajzba

Gli esami strumentali a cui si è sottoposta la giocatrice giallorossa hanno evidenziato la la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Kajzba nei prossimi giorni verrà sottoposta ad intervento chirurgico. Questo il post pubblicato su Twitter dalla Roma femminile: "A seguito dell’infortunio riportato in Russia-Slovenia U19, Nina Kajzba è stata sottoposta a esami strumentali che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Forza Nina! La giovane attaccante giallorossa verrà sottoposta a intervenuto chirurgico nei prossimi giorni".