Roma femminile, Manuela Giugliano salta la Juventus

La centrocampista della Roma Manuela Giugliano salterà la sfida contro la Juventus per infortunio

Manuela Giugliano salta, ufficialmente Roma-Juventus. La calciatrice giallorossa si è infortunata con la Nazionale nella partita Italia-Moldavia valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali.

L'infortunio di Manuela Giugliano

Un problema al ginocchio ha costretto la calciatrice a lasciare la Nazionale e tornare in anticipo a Roma. Giugliano si è sottoposta a un'artroscopia diagnostica al ginocchio destro che ha escluso lesioni ma che la metterà ai box per un pò.

Manuela Giugliano quando torna

La Giugliano dovrà seguire un percorso riabilitativo post intervento e salterà sicuramente la super sfida contro la Juventus in programma sabato 2 ottobre alle ore 14.30 al Tre Fontane. La speranza per la numero 10 della Roma è quella di tornare a disposozione di mister Spugna per la partita contro il Milan del 10 ottobre.