Hellas Verona-Roma 1-5 | Tutto facile per le giallorosse di mister Spugna

Tutto facile per la Roma che vince, e convince, in trasferta contro l’Hellas Verona per 5 a 1, partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A femminile. Il successo per le ragazze di Spugna matura già nel primo tempo grazie alle reti di Lazaro, Giugliano e Andressa. Nella ripresa arriva la doppietta di Lazaro e il gol di Serturini. Con questa vittoria la Roma sale a quota 16 punti, blindando il quarto posto.

Primo tempo

La Roma inizia subito bene il match e al 10ecimo è già in vantaggio. A portare in vantaggio le giallorosse è Paloma, che sostituisce Pirone fermata da un affaticamento muscolare. Il gol è di pregevole fattura, con Glionna che di esterno mette un gran pallone in mezzo su cui la calciatrice spagnola interviene di tacco trovando la rete. Un gol di pregevole fattura per le ragazze di Spugna. Paloma va ad un passo dal raddoppio poco dopo cogliendo prima una traversa e poi un palo nel giro di pochi secondi. Sfortunata qui la Roma, che però va sul due a zero al 27esimo. Il 2 a 0 porta la firma della numero 10, Giugliano che è ben trovata dentro l’area veronese da una verticale di Andressa. A tu per tu col portiere, Giugliano non sbaglia. La Roma mette la partita in cassaforte al 35esimo con Andressa. La brasiliana infatti dal dischetto, assegnato alle capitoline per un fallo di mano, spiazza Keizer e regala il tris alle giallorosse.

Secondo tempo

La Roma apre la ripresa trovando il poker. La firma è quella di Serturini che riceve palla sulla sinistra, rientra sul destro che col tiro a giro sul secondo palo insacca la rete del quattro a zero. Le capitoline gestiscono la partita e quando accelerano fanno male alle venete. Al 76esimo Paloma Lazaro trova la sua doppietta personale e il pokerissimo per le giallorosse. La spagnola riceve da Giugliano e batte con un pallonetto Keizer in uscita. Al 79esimo l’Hellas trova il gol della bandiera con Cedeno che di testa da calcio d’angolo natte Ceasar.

Tabellino

Hellas Verona (4-3-3): Keizer; De Sanctis (dal 71’ Rizzioli), Oliva, Ambrosi, Lotti; Jelencic, Rognoni (dal 71’ Pasini), Horvat; Mancuso, Cedeno, Catelli. Allenatore: Pachera.

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swaby (dal 73’ Pettenuzzo), Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Thaisa (dal 46’ Ciccotti); Glionna (dal 64’ Corelli), Andressa (dal 64’ Greggi), Serturini; Lazaro. Allenatore: Spugna.

Marcatori: 79’ Cedeno (V); 10’, 76’ Paloma Lazaro (R), 27’ Giugliano (R), 35’ Andressa (R), 59’ Serturini (R)

Ammonite: Jelencic (V), De Sanctis (V)

Arbitro: Leone