Roma Femminile: Haavi rinnova fino al 2025

Altro rinnove importante in casa Roma Femminile. Il club giallorosso ha infatti annunciato il prolungamento di contratti di Emilie Haavi, una titolarissima della squadra di Spugna impegnata nella lotta per lo scudetto e ai quarti di Women's Champions League contro il Barcellona.

Haavi rinnova

Haavi ('92) norvegese ha rinnovato con la Roma fino al 2025. Ecco l'annuncio: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Emilie Haavi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025". Haavi, esterno offensivo, è arrivata nella Capitale nel dicembre del 2021 prendendosi subito la scena e trascinando la squadra a grandi traguardi. È stata lei a siglare il rigore della vittoria contro il Paris nel girone preliminare di Women's Champions League e sempre lei in Europa ha siglato la rete dell'1-2 giallorosso contro lo Sparta Praga nell'andata dell'ultimo turno preliminare. Dal suo arrivo alla Roma ha collezionato 42 presenze mettendo a segno 13 gol e 13 assist. Grazie al suo dribbling, i suoi gol e la sua duttilità tattica è un elemento fondamentale per mister Spugna.

I commenti

Al momento del rinnovo Haavi si è dichiarata orgogliosa di vestire ancora giallorosso: “Questo club è diventata una seconda famiglia per me e per questo motivo non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro”.