Roma Femminile: Haavi miglior giocatrice della Serie A, Linari miglior difensore

La Figc femminile celebra due pilastri della Roma Femminile campione d'Italia. Infatti Elena Linari e Emilie Haavi sono state nominate rispettivamente miglior difensore e miglior giocatrice del campionato.

Linari miglior difensore

Elena Linari (1994) è un punto ferma della Roma di Spugna. Abile nella difesa a tre e quattro, la calciatrice della Nazionale ha guidato la retroguardia giallorossa verso lo scudetto con prestazioni di spessore. Per lei nella stagione appena finita 20 presenze in campionato e un gol.

Haavi miglior giocatrice

Haavi (1992) nella Roma è un fattore. La norvegese (che ha rinnovato fino al 2025) è uno dei punti di forza della squadra giallorossa ed è stato decisiva per la vittoria del tricolore. Haavi arrivata nella finestra di mercato invernale 2021/2022 si è esaltata nel campionato italiano riconquistando anche un posto in nazionale. Dribbling, gol e assist fanno dell'undici romanista una spina nel fianco nelle difese avversarie. Nell'utlima Serie A, Haavi ha messo a segno 8 gol e 7 assist. A questi numeri si aggiungono anche due reti in Women's Champions League.