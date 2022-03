Roma Femminile: Spugna perde Haavi per infortunio

Brutta tegola in casa Roma. La formazione femminile guidata da Alessandro Spugna infatti perde per infortunio Emilie Haavi. La norvegese arrivata nel mercato invernale che tanto bene sta facendo in giallorosso, si è infortunato nel corso di Empoli-Roma, semifinale di andata di Coppa Italia.

L'infortunio di Haavi

Haavi è uscita per infortunio al 26esimo della partita contro l'Empoli decisa da una perla di Giugliano. Gli esami a cui si è sottoposta la calciatrice hanno rilevato. esione al bicipite femorale della coscia destra. La norvegese salterà sicuramente l'importante sfida di sabato al Tre Fontane contro il Milan (pronta Glionna al suo posto) con la Roma che proverà a recuperarla almeno per la panchina per lo scontro diretto contro il Sassuolo del 26 marzo.

Il comunicato

Ecco il comunicato della Roma sull'infortunio di Haavi: "A seguito dell’infortunio riportato nella partita contro l’Empoli, Emilie Haavi è stata sottoposta ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. La calciatrice ha già iniziato il percorso di recupero. Forza Emilie!"