Roma Femminile: ufficiale il rinnovo di Greggi

Dopo quella di Benedetta Glionna è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto di Giada Greggi. Come per la sua compagna di club e nazionale, la centrocampista aveva già l'accordo con la Roma Femminile dal finale della scorsa stagione.

L'annuncio

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Giada Greggi ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2027" così il club giallorosso ha annunciato il prolungamento di contratto della calciatrice dopo un video social in cui si mostra la calciatrice sin da bambina con la maglia della Roma.

? Nata romanista ???



Passato, presente e futuro ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/RsmIia7i3l — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) October 28, 2023

I numeri

Greggi, centrocampista classe 2000 romana e romanista, è una centrocampista imprescindibile per lo scacchiere di mister Spugna. Dopo un grave infortunio, Greggi ha avuto una crescita esponenziale aggiungendo alla grande quanità anche alta qualità nelle giocate. Grinta e tecnica, a cui si aggiunge anche un certo numeri di gol che rendono Greggi una delle migliori centrocampista del campionato. Con la maglia giallorossa ha collezionato 116 presenze (la terza calciatrice con più partite giocate con la Roma, ndr) vincendo uno scudetto, una coppa Italia e una supercoppa italiana e segnando 9 gol. Fra questi ricordiamo il gol nella partita che è valso lo scudetto contro la Fiorentina.

I commenti

“Sono felice ed orgogliosa di continuare a indossare i colori della squadra che tifo da quando sono bambina. La squadra ed io siamo cresciute anno dopo anno, sia in Italia che in Europa, e percepisco ogni giorno l’ambizione del Club che si sposa perfettamente con la mia mentalità” - ha spiegato Greggi - “Sono sicura che la Roma abbia ancora molto da darmi e per questo motivo dovrò ricambiare sul campo la fiducia che sento quotidianamente, lo devo alla società e a tutti i tifosi che in ogni partita colorano il Tre Fontane e ci seguono in ogni parte d’Europa”.

“Giada rappresenta perfettamente il profilo della calciatrice che vorremmo fosse sempre presente nella nostra squadra: una ragazza dalle grandi doti tecniche con una forte passione che la lega alla Roma”, ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women's Football che aggiunge - “In questi anni, col crescere della squadra è cresciuta anche Giada che da giovane promessa è diventata una calciatrice fondamentale per il nostro gruppo. Siamo orgogliosi di aver prolungato il suo contratto”.