Roma femminile, di Glionna il gol più bello della terza giornata

È di Benedetta Glionna il gol più bello della terza giornata del campionato di Serie A femminile. L'attaccante della Roma è adesso in Nazionale per le partite di qualificazioni ai prossimi mondiali.

Glionna segna il gol più bello

Controllo di destro e tiro di sinistro in controbalzo. Forte e chirurgico, è così che Benedetta Glionna ha trovato il primo gol con la maglia della Roma. L'ex Empoli, arrivata nella Capitale durante il mercato estivo, ha realizzato la rete che ha aperto l'incontro della Roma contro il Pomigliano. La partita si è poi conclusa con il risultato di 2 a 1 a favore delle giallorosse, con il secondo gol romanista messo a segno da Valeria Pirone.

Ad annunciare la vittoria di Glionna è stata la Figc Femminile sui social. La Figc aveva messo a voto, oltre al gol della romanista, anche la rete su punizione di Cortesi in Lazio-Milan terminata 1-8 per le rossonere, e la serpentina di Bardin che ha siglato la rete della bandiera in Empoli-Inter (1-4) per le toscane.

Il prossimo appuntamento della Roma

Il campionato è fermo per via delle partite della Nazionale, che sfiderà la Moldavia e la Croazia in match validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. Le romaniste convocate da Milena Bertolini sono ben nove: Rachele Baldi, Elisa Bartoli, Lucia Di Guglielmo, Elena Linari, Angelica Soffia, Manuela Giugliano, Benedetta Glionna, Valeria Pirone e Annamaria Serturini.

La Roma tornerà in campo, in trasferta, domenica 26 settembre nella sfida di vertice contro l'Inter, con entrambe le squadre appaiate in vetta dopo tre vittorie consecutive, a quota nove punti.