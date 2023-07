Roma Femminile, le giallorosse impegnate al Mondiale

Dal 20 luglio al 20 agosto in Nuova Zelanda si terrà la nona edizione del mondiale di calcio femminile. L'Italia sarà presente e la CT Milena Bertolini ha convocato per la spedizione azzurra ben otto calciatrici della Roma campione d'Italia.

Le otto giallorosse in azzuro

Sono ben otto le giallorosse in azzurro. La Roma è la seconda squadra che offre più calciatrici alla Nazionale dopo la Juventus (nove). Le ragazze di Spugna convocate con l'Italia sono capitan Bartoli, Elena Linari (che ha indossato la fascia da capitano nell'ultima uscita azzurra) e Lucia Di Guglielmo per la difesa. A centrocampo Giugliano e Greggi, mentre in attacco faranno parte del gruppo azzurro Valentina Giacinti, Annamaria Serturini e Benedetta Glionna.

Le altre romaniste

Quelle italiane non saranno le uniche giocatrici della Roma protagoniste al mondiale. Infatti sono state convocate dalla Norvegia Haug (autrice del gol vittoria contro la Juventus) e Haavi, eletta miglior giocatrice dell'ultima Serie A. Per il giappone presenti il neo-acquisto Kumagai e Minami.