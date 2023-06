Roma Femminile: il futuro di Andressa è un'incognita

La Roma Femminile lavora al futuro. Dopo aver portato nella Capitale per la prima volta lo scudetto e la Supercoppa Italiana (Coppa Italia svanita solo al 93esimo della finale), la società è alle prese con la programmazione per la prossima stagione. Annunciata Kumagai, è momento di riflessione per il futuro di Andressa.

Il contratto di Andressa rinnovato per un anno al termine della scorsa stagione, scadrà a fine mese. La Roma ha offerto alla brasiliana un nuovo rinnovo in virtù dell'ottima stagione giocata da protagonista (con tanto di ritorno in Nazionale verdeoro) e che l'ha vista mettere a segno 14 gol, il suo miglior bottino da quando è arrivata nella Capitale. La calciatrice, come dichiarato alla vigilia di Juve-Roma, prende tempo.

Sui social Andressa come le sue compagne ha salutato i tifosi ma, il suo messaggio un pò particolare fa pensare ad un addio definitivo ai colori giallorossi. Questo il suo messaggio: "Una stagione indimenticabile per tutti gli innamorati della Roma, abbiamo vinto titoli, una qualificazione storica alla Champions League,abbiamo giocato all'Olimpico con un record di presenze e tanti gol. Non dimenticherò mai tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. Sono arrivata 4 anni fa ed è stato amore a prima vista. Grazie di tutto. Forza Roma".