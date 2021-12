Roma femminile: Glionna, Pirone e Soffia positive al Covid

Brutte notizie per la Roma femminile. Il focolaio Covid in casa giallorossa si allarga e mister Alessandro Spugna infatti per la trasferta di domenica 5 dicembre contro la Sampdoria, partita valida per la 10ma giornata di campionato, perde altri pezzi. Situazione delicata per la Roma che domenica 12 giocherà per la prima volta nella Serie A femminile il derby contro la Lazio.

Le nuove positive

L'ultimo giro di tamponi molecolari della squadra ha infatti riscontrato tre nuove positività. Come annunciato da un comunicato dell'AS Roma, Benedetta Glionna, Angelica Soffia e Valeria Pirone (tutte e tre vaccinate) sono risultate positive al Covid e salteranno la trasferta di Genova. Le calciatrici stanno bene e sono in isolamento domiciliare. Ecco il comunicato del club giallorosso: "L’AS Roma comunica che in seguito a un controllo svolto attraverso tampone molecolare, le calciatrici Valeria Pirone, Benedetta Glionna e Angelica Soffia, tutte vaccinate, sono risultate positive al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Le calciatrici stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare". Tutte e tre sono state impegnate con la Nazionale per le partite di qualificazione al Mondiale.

Focolaio Covid

Un vero e proprio focolaio Covid a Trigoria. Nella rosa maschile da poco sono tornati negativi Cristante e Villar, mentre resta ancora in isolamento Felix Afena-Gyan. Nella squadra femminile invece era risultata positiva lo scorso 22 novembre, Alice Corelli. Ma le brutte notizie per Spugna non finiscono qua, visto che dal ritiro della Nazionale sono risultate positive al Covid anche il capitano Elisa Bartoli, Lucia Di Guglielmo e Giada Greggi.