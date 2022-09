Roma-Fiorentina 2-1: Giacinti gol da ex che vale tre punti. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte per due a uno in rimonta la Fiorentina e aggancia proprio le toscane a quota 9 in classifica. Partita che la Roma conduce anche se la squadra di Spugna accusa la stanchezza dopo le fatiche di Champions League e l'assenza di Giugliano squalificata. Le giallorosse però ribaltano il risultato nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo sotto di una rete. Decisivi i cambi di Spugna che fra le tante inserisice Giacinti, ed è proprio l'ex dell'incontro a decidere la sfida facendo esplodere gli il pubblico delTre Fontane. Vittoria importante per la Roma che resta attaccata al treno delle prime dopo la sconfitta contro la Juve nell'ultimo turno. Adesso per le giallorosse testa al ritorno di Champions League contro lo Sparta Praga.

Roma-Fiorentina, la cronaca

Al secondo minuto, Roma vicina al gol con Serturini che da buona posizione non trova la porta col destro. All’ottavo Glionna su calcio di punizione chiama al bell’intervento Schroffenegger che devia in corner. Sempre la 18 ci prova direttamente da calcio d’angolo trovando sempre pronto il portiere avversario. Poco dopo ci prova Lazaro ma è ancora attenta Schroffenegger a respingere. Al 28esimo passa avanti la Fiorentina con Catena, che servita da Mijatovic rientra sul destro e trova un tiro a giro imparabile sul secondo palo. Al 36esimo altra punizione di Glionna che sfiora il palo e su cui non arriva per centimetri Wenninger. Al 45esimo Fiorentina pericolosa con Boquete che di testa da ottima posizione non trova la porta. Al 47esimo in contropiede grande chance per Glionna che però spara adosso al portiere che sventa la minaccia. Al 53esimo la Roma pareggia con Haug che di testa trasforma in rete un bel cross di Paloma Lazaro. Al 67esimo giallorosse vicine al raddoppio con un colpo di testa di Haavi che però non trova la porta. Al 75esimo la Roma passa in vantaggio con Valentina Giacinti. Il bomber giallorosso è velocissimo a girarsi in un fazzoletto dentro l'area di rigore e col mancino batte Schroffenegger. Giacinti cerca la doppietta personale ma il suo mancino termina sull'esterno della rete. Al 93esimo occasione Fiorentina da corner ma Bartoli sulla linea salva le giallorosse. Sempre nel recupero Giacinti di testa sfiora la rete del tre a uno.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Lind 6; Kollmats 5 (dal 57’ Bartoli 7), Wenninger 6, Minami 6; Glionna 6,5 (dal 58’ Haavi 6,5), Greggi 6,5, Cinotti 6, Serturini 6,5; Andressa 6,5 (dal 77' Kramzar 6); Haug 6,5 (dal 58’ Giacinti 7), Lazaro 7. All.: Spugna 7

Fiorentina (4-2-3-1): Schroffenegger 6,5; Jackmon 5,5 (dall'81' Longo s.v.), Tortelli 5, Breitner 5, Cafferata 6,5 (dal 67’ Agard 5,5), Johannsdottir 5,5 (dall'81' Huchet s.v.), Parisi 5,5; Mijatovic 6,5 (dal 60' Monnecchi 5,5), Boquete 5,5, Catena 7 (dall'81' Menta s.v.); Kajan 5. All.: Panico 5,5

Marcatrici: 53’ Haug (R), 75' Giacinti (R); 28’ Catena (F)

Ammonite: Parisi (F)

Espulse:

Arbitro: Pascarella

Le top e flop giallorosse

Giacinti 7: Entra e risolve la partita col suo terzo gol in campionato. Bomber

Bartoli 7: Ingresso in partita super per il capitano della Roma che trascina le compagne verso la vittoria

Haug 6,5: Partita sporca per l’attaccante giallorossa che però ha il merito di trovare la rete del pareggio con un perfetto colpo di testa.

Kollmats 5: Giornata no per la svedese distratta in difesa e male nella prima costruzione.