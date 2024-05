Roma Femminile-Fiorentina 5-0: Giacinti doppietta e via alla festa scudetto al Tre Fontane

La Roma Femminile chiude il campionato battendo per 5 a 0 la Fiorentina. Al Tre Fontane è uno show giallorosso che travolge senza problemi le viola prossime avversarie nella finale di Coppa Italia in programma venerdì 24 maggio a Cesena. Mettono la firma nella vittoria della Roma Giacinti, ex dell'incontro autrice di una doppietta, Minami, Troelsgaard e Viens (14esimo gol in campionato e capocannoniere della squadra). Quella contro la Fiorentina è stata l'ultima partita di Ciccotti, romana e romanista, con la maglia della Roma. Lascia anche Ohrstrom. Al Tre Fontane tutto pronto per la premiazione per la vittoria della scudetto della Roma campione d'Italia per il secondo anno consecutivo. Presente per il club anche la CEO Lina Souloukou.

Tabellino

Roma (4-3-3): Ohrstrom (59' Korpela); Bartoli, Valdezate, Minami, Di Guglielmo; Giugliano (45' Kumagai), Troelsgaard, Ciccotti (dal 78’ Tomaselli); Glionna (45' Viens), Giacinti, Haavi (59' Feiersinger). All.: Spugna

Fiorentina (4-4-2): Baldi; Toniolo, Georgieva, Agard (dall’82’ Spinelli), Faerge; Janogy (dal 71’ Mijatovic), Catena, Severini, Johansdottir; Hammarlund, Boquete. All.: De La Fuente

Marcatrici: 36' Minami (R), 53' Troelsgaard (R), 58', 80’ Giacinti (R), 84’ Viens (R)

Ammonite: Bartoli (R), Giugliano (R); Catena (F)

Arbitro: Vogliacco

Le top e flop della Roma

Giacinti 8: Due gol e un assist. Prestazione super.

Viens 7: Assist e 14esimo gol in campionato. Impatto devastante con la Serie A e con le giallorosse.

Ciccotti 7: Si congeda dalla sua gente con una prestazione maiuscola.

Troelsgaard 7: Ancora un gol. Si conferma un acquisto funzionale e importante del mercato invernale.