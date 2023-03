La Roma Femminile a Salerno per la finale di Coppa Italia

La Roma Femminile sfiderà la Juventus nella finale di Coppa Italia Femminile 2022/2023 all'Arechi di Salerno nel pomeriggio di domenica 4 giugno alle ore 16:30.

La Roma è alla sua terza finale consecutiva di Coppa Italia, dopo quella vinta due anni fa e la sconfitta nella scorsa stagione proprio contro le bianconere. Le giallorosse in campionato (giallorosse prime) in questa stagione hanno sempre perso contro le bianconere ma hanno vinto la Supercoppa ai calci di rigore.

Lo stadio della città campana torna ad ospitare un match di calcio femminile a distanza di quattro anni dalle Universiadi. La partita sarà trasmessa in diretta su La7 e TimVision.

La FIGC Femminile fa sapere che la data potrebbe essere cambiata in caso di qualificazione della Roma alla finale di Women's Champions League che la vede adesso impegnata nei quarti contro il Barcellona.

Queste le parole di Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile: “Siamo orgogliosi di poter disputare questa sfida in una regione fondamentale per la promozione e lo sviluppo del movimento viaggiare da nord a sud con i nostri grandi eventi è importante per dare visibilità al calcio femminile su tutto il territorio. Sono certa che Salerno farà sentire la sua vicinanza alle finaliste, per i suoi tifosi e non solo sarà un’opportunità di venire a sostenere le nostre campionesse che si affronteranno per questo ‘classico’ sempre atteso. Ringrazio la Regione Campania, il Comune di Salerno e la Salernitana per l’entusiasmo con cui hanno accolto la scelta della sede di gara”.