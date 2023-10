Roma Femminile: ecco le fasce della Champions League 2023/2024

Con la vittoria per sei a uno contro il Vorskla nella gara di ritorno (andata 3-0, ndr) la Roma Femminile ha staccato il pass per la fase a gironi della Women's Champions League 2023/2024. Si tratta della seconda partecipazione alla competizione europea delle campionesse d'Italia dopo quella dello scorso anno terminata con la sconfitta del Camp Nou ai quarti di finale.

Le fasce della Champions

Sono ben 16 le squadre qualificate alla fase a gironi. La Roma unica squadra italiana in corsa dopo l'eliminazione della Juventus, è stata inserita in terza fascia. Diversi pericoli per le ragazze di Spugna per il sorteggio che si svolgerà venerdì 20 ottobre. Passeranno il turno le prime due squadre di ogni girone. Ecco nel dettaglio la suddivisione fascia per fascia della nuova edizione della Champions League.

1° Fascia: Barcellona, Lione, Bayern Monaco, Chelsea;

2° Fascia: Psg, Slavia Praga, Real Madrid, Rosengard;

3° Fascia: St.Polten, Benfica, Hacken, ROMA ;

; 4° Fascia: Ajax, Paris FC, Eintracht, Brann.

? The Class of 2023/24 ?



? Introducing the 16 #UWCL group stage contenders



? All eyes on Friday’s #UWCLdraw! pic.twitter.com/61PPtViuxe — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 18, 2023

Quando si gioca

La fase a gironi della Champions League Femminile partirà il 14/15 novembre e terminerà il 30/31 gennaio. A marzo i quarti di finale, semifinali ad aprile e la finale al San Mamés di Bilbao in programma il 25 maggio 2024.

Dove gioca la Roma

Per questa edizione della Champions League la Roma non dovrà spostarsi al Francioni di Latina come lo scorso anno. Le ragazze giallorosse potranno giocare le partite casalinghe di questa stagione al Tre Fontane, proprio come in campionato. L'impianto dell'Eur è stato riqualificato ed è stato risolto il problema di illuminazione che non rispettava i criteri Uefa.