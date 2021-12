AS Roma Femminile: Linari positiva al Covid

Nuova positività nella Roma femminile. Infatti Elena Linari, titolarissima della difesa di mister Alessandro Spugna è risultata positiva al Covid-19. La calciatrice vaccinata, è in isolamento domiciliare.

Il comunicato

L'AS Roma femminile tramite i propri canali social ha diffuso la notizia della positività della calciatrice con un comunicato ufficiale. Ecco il testo: "L’AS Roma comunica che in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare effettuato dopo la pausa delle attività della Prima Squadra per le festività natalizie, la calciatrice Elena Linari, vaccinata, è risultata positiva al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. La calciatrice sta bene e si trova in isolamento domiciliare".

Il messaggio di Elena Linari

Elena Linari tramite il suo profilo Instagram ha lasciato un messaggio a tutti i suoi fan: "Purtroppo sono risultata positiva al Covid-19. Ho mantenuto tutte le precauzioni possibili, oltre ad avere già fatto la terza dose, ma non sono bastate. Dispiace non essere ora con la mia squadra a preparare la SuperCoppa. Spero di negativizzarmi presto!! Vi prego però di fare massima attenzione e di non abbassare la guardia proprio ora. Vacciniamoci e rispettiamo le regole che già sappiamo, solo così ne usciremo! #forzaroma".