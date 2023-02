Roma Femminile: presa Vicky Losada

Super colpo di mercato per l'AS Roma Femminile. Il club giallorosso ha infatti acquistato Vicky Losada, giocatrice dall'alto profilo internazionale che vanta grandi successi in Europa.

L'annuncio

Losada ha firmato per la Roma fino al giugno 2023. La calciatrice arriva dal Manchester City. e vestirà la maglia numero 14. Questo il comunicato del club romanista: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Vicky Losada. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2023".

"Sono molto contenta di essere qui, non vedo l’ora di debuttare, di conoscere i nostri tifosi e la città”, ha dichiarato la calciatrice spagnola. Vivo questo momento con molta ambizione, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere insieme”. ha detto la calciatrice al momento della firma. “Siamo estremamente felici di accogliere Vicky alla Roma, l'abbiamo voluta fortemente”, ha dichiarato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli che ha aggiunto - “La sua esperienza, il suo carisma e la qualità del suo gioco saranno un esempio importante per le più giovani e un fattore decisivo per la crescita di tutta la squadra”.

Chi è Losada

Losada è un centrocampista spagnola classe '91. Molto tecnica, ambidestra, ha una capacità di controllo e dominio della palla di alto livello. Si intende una centrocampista totale e con una qualità di gioco di altissimo profilo. La leadership è un'altra sua caratteristica.

Nella sua carriera ha conquistato 24 trofei e buona parte dei suoi successi sono legati al Barcellona, squadra con cui ha giocato 376 partite e nella quale è terza nella storia per numero di presenze. In blaugrana oltre a scudetti e coppe nazionali, ha indossato anche la fascia da capitano vincendo la Women's Champions League. Nelle sue altre esperienze contiamo l'Espanyol, gli Usa con la maglia della Western New York Flash e in Inghilterra con Arsenal e Manchester City.

Losada nella Roma

Vicky Losada non è stata convocata per la trasferta contro il Como ma entrerà presto nei meccanismi dell'undici titolare di mister Spugna. Presa per dare un contributo importante, in particolar modo nella Women's Champions League, Losada si aggiungerà a Giugliano e Greggi nel centrocampo di Spugna dando una maggiore spinta al bel gioco giallorosso e alle ambizioni romaniste in questa stagione.