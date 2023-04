Roma Femminile è countdown scudetto. Cambia pure la mobilità in città

Sale l’attesa per sabato 29 aprile 2023 quando la Roma Femminile con una vittoria potrebbe festeggiare in casa al Tre Fontane (nuovamente tutto esaurito) il primo scudetto della sua storia.

Countdown Scudetto

Dopo il successo in rimonta contro la Juventus nello scorso week-end con tanto di polemiche bianconere, le ragazze di mister Spugna domani alle ore 14:30 sfideranno la Fiorentina e avranno a disposizione il primo match point scudetto. Nella poule scudetto a quattro partite dalla fine la Roma conserva 11 punti di vantaggio dalla Juventus, una vittoria con la Viola vorrebbe dire coronare quel sogno chiamato scudetto.

Sogno ma obiettivo diventato concreto al termine di una stagione da favola per la Roma che dopo aver giocato per la prima volta la Women’s Champions League cadendo soltanto contro le marziane del Barcellona ai quarti di finale col record di spettatori per una partita di calcio femminile di una squadra italiana, dopo aver vinto la sua prima Supercoppa Italiana (Juve battuta ai rigori) vuole il tricolore. Annata che per le ragazze romaniste terminerà il 4 giugno con la finale di Coppa Italia all’Arechi sempre contro le bianconere.

Dove vedere Roma-Fiorentina

La partita fra Roma Femminile e Fiorentina, valida per l’assegnazione dello scudetto sarà visibile in tv in chiaro su La7 e in diretta streaming su TimVision e su app e sito di La7

Cambia la mobilità

L’attesa per il grande evento comporta anche cambi sulla mobilità perché la Roma giallorossa del pallone si sposterà dall’Eur all’Olimpico in poche ore. Infatti se alle 14:30 di sabato la Roma Femminile si giocherà lo scudetto, alle 18:00 la Roma di Mourinho si giocherà una gran fetta della prossima Champions League contro il Milan. Il club giallorosso ha provato a richiedere l’anticipo della gara o lo spostamento di data alla Divisione Calcio Femminile ma la richiesta è stata respinta per esigenze di palinsesto televisivo di La7 che detiene i diritti televisivi della Serie A Femminile.

Per questa ragione per raggiungere il Tre Fontane senza auto sarà possibile utilizzare la stazione metro B Magliana e le linee bus 31, 771, 780, 787 e 788.

Per quanto riguarda l’Olimpico ai tifosi della Roma con biglietto per la partita ci saranno delle aree di parcheggio a Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Possibili chiusure in zone limitrofe allo stadio. Per chi non utilizzerà l’auto l’area del Foro Italico sarà servita dal tram 2 e dalle linee bus: 23, 31, 32, 69, 70, 89, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.