Roma Femminile: tutte le convocate con le nazionali

Il campionato femminile si ferma per le nazionali con la Roma che nella prima giornata ha vinto contro il Milan per 2-4 e con tre calciatrici inserite nella top 11 della Serie A dopo il primo turno. Mister Spugna causa nazionali perderà per 18 giocatrici sparse per il globo.

Le Azzurre

Lasciano la maglia della Roma per vestire quella dell’Italia ben nove calciatrici giallorosse. Il nuovo corso del commissario tecnico Soncin riparte da un’ampia base romanista. Infatti sono a disposizione del ct per le partite di Nations League contro Svizzera (22/9) e Svezia (26/9): capitan Bartoli, Di Guglielmo, Giacinti, Giugliano, Greggi, Glionna, Linari e Serturini. A queste si aggiunge la neoarrivata Tomasselli che però difenderà i colori dell’Italia Under 23.

Il resto

Restano in Europa i portieri Ceasar (Romania) e Korpela (Finlandia) ma anche Feiersinger (Austria), Kramzar (Slovenia) e l’elvetica Aigbougun che sfiderà l’Italia. Valdezate invece farà parte dell’Under 23 della Spagna. Oltre oceano invece gli impegni di Minami e Kumagai convocate dal Giappone e di Viens, medaglia olimpica, chiamata dal Canada.

Il ritorno in campo

La Roma ritornerà in campo sabato 30 settembre per la seconda giornata di Serie A contro il Como. Al Tre Fontana la squadra giallorossa giocherà la sua prima partita con lo scudetto sul petto.