Roma-Como 2-1: Giallorosse in semifinale di Coppa Italia. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma femminile batte 2 a 1 il Come e conquista le semifinali di Coppa Italia. Le giallorosse di Spugna scendono in campo con un turnover ragionato, dopo il tre a zero dell’andata, ma pagano l’inizio forte del Como. Dopo i primi minuti di sbandamento però la Roma prende in mano la partita. Le ragazze giallorosse trascinate dalle geometrie di Giugliano e dalle giocate di Andressa costruiscono numerose palle gol, ribaltano il risultato già nel primo tempo e con merito accedono al turno successivo. In semifinale la Roma se la vedrà con l’Empoli che a sorpresa ha eliminato la Fiorentina.

Roma-Como, la cronaca

Bettineschi si oppone alla grande su Giugliano dopo pochi minuti ma al settimo passa in vantaggio il Como. Le lombarde sbloccano il risultato con Kubassova che con un suo inserimento in profondità sorprende la retroguardia romanista e batte Lind in uscita. Strepitosa Bettineschi al 20esimo che si supera su Andressa prima e poi con i piedi su Pirone. Sul calcio d’angolo seguente però la Roma pareggia con un colpo di testa di Haavi. Al 28esimo la Roma ribalta il risultato grazie a Valeria Pirone che è la più lesta di tutte in mischia a deviare in rete un pallone vagante in area di rigore. Giallorosse ad un passo dal tris con Soffia ma il suo tiro viene respinto sulla linea di porta da un difensore del Como. Nella ripresa la Roma sfiora a più riprese il tris, con Haavi che prima da zero metri non trova l’impatto col pallone e poi al 68esimo rientra sul destro e fa partire un gran destro che si infrange sulla traversa. Nel finale vicina al gol anche Andressa che spara largo da ottima posizione.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Lind 6,5; Soffia 6, Kollmats 6,5, Linari 6 (dal 79’ Pacioni s.v.), Borini 6 (dal 60’ Ciccotti 6); Bernauer 5,5 (dal 60’ Bergersen 5,5), Giugliano 6,5; Haavi 7 (dal 69’ Bartoli 6), Glionna 6,5, Andressa 7; Pirone 7 (dal 79’ Paloma Lazaro s.v.). All.: Spugna 7.

Como (4-4-2): Bettineschi 8; Lipman 5,5, Vergani 6, Pastrenge 5 (dal 72’ Bianchi 5,5), Hilaj 5; Cecotti 5,5 (dal 58’ Roventi 5,5), Picchi 5,5, Beil 6 (dal 55’ Carp 5,5), Kubassova 7 (dal 72’ Mariani 5,5); Carravetta 5 (dal 55’ Di Luzio 5,5); Rigaglia 5. All.: De La Fuente 5.

Marcatrici: 20’ Haavi (R); 28’ Pirone (R); 7’ Kubassova (C)

Arbitro: Di Cairano

Le top e flop giallorosse

Haavi 7: Momento di forma strepitoso per la numero 11 giallorossa. Crea tante occasioni e trova il gol del momentaneo 1 a 1.

Andressa 7: Alla brasiliana è mancato soltanto il gol. Prestazione sontuosa con tante giocate di alta qualità.

Pirone 7: Un po' fuori dalla manovra ma mette lo zampino quando conta trovando la rete della vittoria.

Bernauer 5,5: Non una grande prestazione. Perde qualche pallone di troppo.