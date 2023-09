Roma Femminile-Como 4-1: Poker giallorosso alla prima stagionale al Tre Fontane. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma Femminile passa batte per 4 a 1 il Como nella seconda giornata di Serie A. Debutto super per le campionesse d'Italia che esordiscono con un poker alla prima al Tre Fontane (ufficialmente casa europea giallorossa per la Champions League) con lo scudetto sul petto. Nel primo tempo la partita è più equilibrata con le giallorosse che passano in vantaggio con Kumagai ma col Como che si rende pericoloso. Nella ripresa la differenza tecnica si fa evidente e la Roma dilaga legittimando la vittoria. Punteggio pieno per le ragazze di Spunga dopo le prime due giornata di campionato.

Roma-Como, la cronaca

Al 2’ gran parata di Koreciova su un colpo di testa di Minami. Subito dopo la Roma passa in vantaggio con un sinistro di prima intenzione dal limite dell’area di Kumagai. Su corner del Como uscita a vuoto di Korpela che per poco non costa caro alla squadra giallorossa. Al 18esimo Kumagai a centimetri dalla doppietta con un perfetto colpo di testa che esce alto di pochissimo. Poi è il turno di Monnecchi che dopo un’azione insistita calcia col destro, ma debole. Greggi strepitosa dopo un sombrero, un tunnel e un dribbling al limite dell’area calcia col sinistro ma il pallone sbatte sul palo esterno. Al 36esimo Baldi pericolosa ma il suo tiro da ottima posizione è centrale. Al 42esimo sinistro di Giugliano respinge Koreciova. Ad inizio ripresa tiro dalla distanza di Greggi che esce di pochissimo. Grande azione di Giugliano che calcia dal limite, bravissima Koreciova a respingere in corner. Al 56esimo raddoppio della Roma con Valentina Giacinti che piazza il tapin dopo la respitna del portiere su un bolido dalla distanza di Valdezate. All'88esimo Tomaselli appena entrata segna il gol del tre a zero. Il tempo di battere e un infortunio della difesa della Roma regala il gol della bandiera alla Martinovic. Nel recupero il poker della Roma con Viens.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Korpela 6; Bartoli 6,5, Minami 6,5, Valdezate 7; Aigbogun 5,5; Greggi 7 (dall'87' Tomaselli 6,5), Kumagai 7; Haavi 6,5 (dal 76' Serturini s.v.); Giugliano 6,5 (dal 76' Feiersinger s.v.), Latorre 6 (dal 59’ Glionna 6), Giacinti 7 (dal 59’ Viens 7). All.: Spugna 7

Como (4-3-3): Koreciova 5,5; Ceccotti 5,5, Cox 6 (dal 46’ Lipman 5,5), Rizzon 5,5, Skovsen 5,5; Hilaj 5,5 (dal Bergersen s.v.), Vaitukaitytè 5,5 (dal 63’ Regazzoli s.v.), Kalernas 5,5; Baldi 5,5 (dal 57’ Arcangeli), Monnecchi 5,5, Sevenius 5,5 (dal 63’ Martinovic 6,5). All.: Bruzzano 5,5

Marcatrici: 4’ Kumagai (R), 56’ Giacinti (R), 88' Tomaselli (R), 93 Viens (R) ; 90' Martinovic (C)

Ammonite: Regazzoli (C), Karlenas (C)

Arbitro: Totaro

Le top e flop giallorosse

Greggi 7: Solo il palo le nega il gol. Partita di quantità e tantissima qualità per la 20 giallorossa. Sontuosa e acclamata dal pubblico del Tre Fontane al momento del cambio.

Giacinti 7: Tante sponde utili e poi il gol di rapina.

Valdezate 7: Perfetta in difesa. Da lei nasce il gol di Giacinti dopo un anticipo e un gran destro dalla distanza.

Aigbogun 5,5: Buona partita macchiata dall'errore che regala il gol della bandiera al Como.