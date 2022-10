Roma Femminile-Como 1-0: Giacinti decisiva al Tre Fontane. Cronaca, commento e pagelle della partita

Al Tre Fontane la Roma batte il Como per uno a zero. Partita più complicata del previsto per le giallorosse che specie nel primo tempo fanno molta fatica. Il turnover di Spugna è molto, sette cambi rispetto alla Champions League e la manovra ne risente. Nella ripresa il coach delle giallorosse cambia inserendo l'artiglieria pesante. Dal mazzo pesca Haavi e Giacinti ed è proprio la numero nove romanista a decidere la partita con un facile tapin.

Roma-Como, la cronaca

Al 12esimo grande occasione per la Roma con Glionna, ma il suo destro da buona posizione termina alto di poco. Al 22esimo Beccari mette i brividi alla Roma ma Lind in uscita devia in corner. Al minuto 31 bell’azione personale di Giugliano che dal limite calcia in porta trovando la pronta parata di Beretta. Poco dopo ci riprova sempre la 10 giallorossa ma il suo tentativo è ancora una volta sventato dall’estremo difensore ospite. Al 41esimo Serturini libera il destro ma è ben bloccato da Beretta. Al 54esimo gran tiro di Serturini che colpisce il palo, sul pallone vagante arriva Paloma Lazaro a botta sicura ma un gran riflesso di Beretta nega il gol alle giallorosse. Al 62esimo Giacinti si libera sul destro e da fuori area fa partire un missile che colpisce la traversa. Giugliano ci riprova dalla distanza ancora una volta attenta Beretta. Al 67esimo tiro a botta sicuro di Haavi ma sulla linea il suo tiro viene stoppato da un difensore comasco. Al 72esimo la Roma passa con Giaciniti: la numero nove giallorossa trasforma in gol un cross rasoterra di Glionna dalla destra. Al 79esimo dalla distanza ci prova Di Luzio ma il suo tiro è bloccato in due tempi da Lind. All'87esimo Glionna lancia Haavi in uscita ma il suo lob termina di poco a lato. Al 90esimo Giacinti col tacco chiama Beretta all'intervento. Nel primo di recupero è invece Ciccotti a sfiorare la rete con un tiro dalla distanza.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Lind 6; Minami 6,5, Kollmats 6,5, Linari 6,5, Landstrom 6 (dal 63’ Bartoli 6,5); Giugliano 6,5, Cinotti 6 (dal 63’ Greggi 6); Glionna 7, Andressa 5,5 (dall’85’ Ciccotti s.v.); Serturini 6,5 (dal 56’ Haavi 6,5); Paloma Lazaro 5,5 (dal 56’ Giacinti 7). All.: Spugna 6,5

Como (4-3-3): Beretta 6,5; Ceccotti 5, Hilaj, Lipman 5, Borini 6,5; Karlernas 5,5, Picchi 6 (dal 77’ Carravetta s.v.), Pastrenge 5,5 (dal 60’ Beil 5,5); Pavan 5,5 (dal 60’ Di Luzio 5), Kubassova 5,5 (dal 77’ Rigaglia s.v.), Beccari 5,5. All. De La Fuente 6

Marcatrici: 72’ Giacinti (R)

Ammonite: Cinotti (R), Greggi (R), Ciccotti (R); Pastrenge (C), Cecotti (C), Hilaj (C), Kubassova (C)

Arbitro: Delrio

Le top e flop giallorosse

Giacinti 7: Entra segna e decide la partita. Bomber.

Glionna 7: Partita a due facce della 18 romanista. Quando accelera mette in difficoltà da retroguardia comasca.

Giugliano 6,5: Recupera e gioca, bene, una quantità infinta di palloni.

Paloma Lazaro 5,5: Spesso in ritardo non riesce ad incidere. Ha sul destro la rete del vantaggio ma un grande intervento di Beretta le nega il gol.