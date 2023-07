Roma Femminile, Cinotti va alla Fiorentina

Dopo appena una sola stagione le strade della Roma Femminile e della centrocampista Norma Cinotti si separano in maniera temporanea. Infatti la centrocampista giallorossa si trasferisce in prestito alla Fiorentina.

L'annuncio è arrivato sul profilo Twitter del club giallorosso: "Norma Cinotti si trasferisce in prestito alla Fiorentina. In bocca al lupo Norma". Questo invece il messaggio di Cinotti: "Grazie Roma è stato un anno incredibilmente intenso. Grazie a tutte le mie compagne e allo staff. Ci sono state emozioni - lo scudetto, la supercoppa, la Champions League - che porterà sempre con me. Ci sono stati anche momenti difficili che mi hanno fatto crescere e capire cosa voglio essere. Giocare per la tua città e per i tuoi tifosi è stato un onore. Credo fortemente che ci siano scelte nella vita da prendere ascoltando il proprio cuore, come quello grande che avete anche voi e che ho avuto la fortuna di conoscere. Vi auguro il meglio".

La centrocampista arrivata nella Capitale la scorsa estate dall'Empoli, con la maglia della Roma ha collezionato 25 presenze e due gol in tutte le competizioni vincendo lo scudetto e una Supercoppa Italiana.