Serie A femminile 2022/2023: ecco il calendario della Roma

Il campionato di Serie A femminile è prossimo ad iniziare. La nuova stagione sarà storica per tutto il movimento con il passaggio al professionismo e un nuovo format. La Roma ricomincia da Pomigliano dopo aver concluso l'annata passata al secondo posto conquistando la qualificazione alla Women's Champions League.

Il nuovo format

Il nuovo format della Serie A femminile vedrà nella prima fase le dieci squadre (non più dodici) affrontarsi due volte (andata e ritorno) determinando la classifica della regular season. Successivamente avrà inizio la seconda fase con le squadre divise in due gruppi da cinque. Le prime cinque squadre si giocheranno lo scudetto e la qualificazione alla Champions, le ultime cinque la salvezza con l'ultima classificata retrocessa direttamente e la penultima che disputerà un playoff con la seconda classificata in Serie B. In questa seconda fase le formazioni di ciascun gruppo si affronteranno in un girone all’italiana. Inoltre in questa ultima fase le squadre ripartiranno con i punti conseguiti nella prima.

Le date

La Serie A femminile ripartirà nel weekend del 27-28 agosto col girone di andata che si concluderà il 19-20 novembre. Sosta a dicembre (il giorno 11) con ripresa fissata il 14 gennaio A fine febbraio 25-26, terminerà la prima fase della nuova Serie A femminile e si passerà alla seconda fase.

Il calendario della Roma

La Roma inizierà la sua stagione in Women's Champions League il 18 agosto contro il Glasgow City e la settimana successiva farà il suo debutto in campionato contro il Pomigliano in trasferta. La prima in casa al Tre Fontane per le ragazze di Spugna sarà alla seconda giornata quando le giallorosse in casa affronteranno il Milan, ex squadre del grande colpo di mercato giallorosso Valentina Giacinti. Alla terza giornata il big match contro la Juventus, a Torino. Ultima partita della prima fase in trasferta contro la Sampdoria. A seguire il calendario completo della Serie A femminile 2022/2023: