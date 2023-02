Roma Femminile, Poule Scudetto: si riparte da Firenze, si chiude contro la Juventus

Si sono tenuti oggi i sorteggi della Poule Scudetto della Serie A Femminile, la nuova formula per l’assegnazione del tricolore in questa stagione. Alla seconda fase del campionato la Roma arriva da prima in classifica dopo aver chiuso la regular season con 48 punti.

La Poule Scudetto

Alla Poule Scudetto partecipano le prime cinque squadre della classifica dopo la regular season: Roma, Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. Le cinque squadre si affronteranno in un mini-campionato con partite di andata e ritorno e con due riposi per squadre. Partendo dai punti conquistati nella prima fase di stagione (Roma 48, Juventus 40, Inter 35, Milan e Fiorentina 34) sarà decretata campione d’Italia la squadra che avrà raccolto più punti sommando le due fasi. Oltre alla squadra campione d’Italia si qualificherà alla prossima Women’s Champions League (nell’edizione in corso la Roma affronterà il Barcellona con andata allo Stadio Olimpico).

Il campionato della Roma

La Regular Season della Roma è stata una marcia trionfale. Le giallorosse di mister Spugna hanno conquistato 48 punti frutto di 16 vittorie (ultimo il successo contro la Sampdoria) su 18 partite. Unico neo la doppia sconfitta, andata e ritorno contro la Juventus. La Roma vanta anche la miglior difesa (12 gol subiti) e il terzo miglior attacco (43). Valentina Giacinti e Andressa con 9 gol, sono le miglior marcatrici in campionato delle giallorosse

Il sorteggio

Di seguito il calendario della fase finale della Roma con le partite di andata e ritorno e i turni di riposo. Primo turno nel weekend 18/19 marzo, ultima giornata 27/28 maggio.