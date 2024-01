Roma Femminile-Bayern Monaco: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Champions League

Mercoledì 24 gennaio 2024 alle ore 18:45 allo Stadio Tre Fontane la Roma Femminile giocherà contro il Bayern Monaco la partita valida per la quinta giornata di Women’s Champions League. Brutto momento per le giallorosse, sia in Italia con le sconfitte in Supercoppa, Coppa Italia e campionato ma anche in Europa dove le sconfitte col Psg hanno spinto le ragazze di Spugna all’ultimo posto nel girone.

La situazione del girone

Il girone C di Champions League a due giornate dal termine resta ancora equilibrato. In testa c'è a sorpresa l'Ajax con 7 punti. A sei punti segue il Paris Saint-Germain dopo il doppio successo sulla Roma. Le tedesche del Bayern Monaco sono a quota 5 punti, uno di vantaggio sulle giallorosse. L'ultimo turno vedrà le ragazze di Spugna giocare in trasferta ad Amsterdam.

Le ultime di formazione

Pochi dubbi di formazione per mister Spugna (squalificato) che non potrà contare su Aigbogun, stagione finita per lei. In difesa le titolarissime Bartoli, Linari, Minami e Di Guglielmo davanti a Ceasar. Out la nuova arrivata Sostenvold fuori dalla lista Uefa. A centrocampo giocano Giugliano e Kumagai con Feiersinger avanti rispetto a Greggi. In attacco Haavi e Viens a supporto di Giacinti. In gruppo Kramzar al recupero da un infortunio. Nuova tribuna in vista per Serturini sempre più vicina alla cessione.

La probabile formazione della Roma

Roma (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Feiersinger, Kumagai; Viens, Giacinti, Haavi.

Dove vedere Roma-Bayern Monaco

La partita di Women’s Champions League fra Roma e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Gli utenti dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.