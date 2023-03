Roma-Barcellona: quasi 40mila all'Olimpico per sostenere le giallorosse in Champions League

Martedì 21 marzo è la grande giornata della Roma Femminile che alle ore 21:00 giocherà per la prima volta allo Stadio Olimpico i quarti di finale della Women’s Champions League contro il Barcellona. Un evento storico per il calcio femminile e per la Capitale.

La crescita della Roma

La Roma Femminile è un fiore all’occhiello della famiglia Friedkin. La proprietà romana ha investito molto sul settore femminile, con acquisti importanti da Giacinti e Losada, e sta ricevendo le giuste gratificazioni. La Roma negli anni è cresciuta tanto e adesso vince (in questa stagione ha già alzato al cielo la Supercoppa Italiana). Le ragazze di Spugna arrivano al grande appuntamento dopo aver conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia e aver iniziato con una vittoria la Poule Scudetto, mantenendo otto punti di vantaggio sulla Juventus seconda a 7 giornate dal termine.

Tifosi all’Olimpico

L’Olimpico quando gioca la Roma maschile è sempre sold out (27 di fila dall’arrivo di Mourinho), questa sera non è previsto il tutto esaurito ma saranno moltissimi i tifosi a sostenere le ragazze di Spugna. Visto il grande evento il Campidoglio è sceso in campo con la Roma Femminile per farla giocare all'Olimpico e no al Francioni di Latina e nemmeno al Tre Fontane (casa delle giallorosse in campionato ma non adatto per le partite serali per via della mancanza di requisiti Uefa).

Saranno ben più di 35mila persone ad assistere alla prima storica volta delle ragazze giallorosse all’Olimpico, fra cui una delegazione della Roma Calcio Femminile (formazione romana militante nel Girone C del campionato femminile di Serie C). Numeri pazzeschi per la Roma Femminile autrice di una stagione straordinaria. Chi non sarà allo stadio potrà seguire le giallorosse a casa con partita trasmessa su Dazn.

La Champions della Roma

La Roma ha raggiunto i quarti di Women’s Champions League alla sua prima partecipazione alla competizione europea. Felice ma onesta Elisa Bartoli, capitano della Roma (romana e romanista realizzerà il suo sogno di giocare all’Olimpico), quando dichiara che non si sarebbe aspettata di arrivare a questo punto del torneo. Le giallorosse hanno iniziato la loro Champions League partendo dal girone preliminare e vincendo la sfida decisiva ai rigori. Poi un altro turno preliminare con vittoria (andata e ritorno) contro la Sparta Praga. L’apoteosi è stato il girone, con le partite casalinghe giocate al Francioni di Latina. Nel raggruppamento la Roma è arrivata seconda alle spalle del Wolsfburg (fermato 1-1 all’andata), giocando un grande calcio e facendosi valere in Europa.

Il Barcellona

Sul cammino della Roma adesso c’è il Barcellona. Le spagnole sono le favorite per passare il turno e fra le principali candidate a vincere la coppa. Le blaugrane, l’anno scorso finaliste, in questa stagione si avviano alla vittoria del campionato con 10 punti di vantaggio sul Real Madrid. I numeri fanno paura: 98 gol fatti e soli 5 subiti in Liga.

Le probabili formazioni

Roma (4-4-1-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Greggi, Giugliano, Haavi; Andressa; Giacinti. All. Spugna

Barcellona (4-1-4-1): Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Walsh; Hansen, Bonmati, Patri, Paralluelo; Oshoala. All. Giraldez