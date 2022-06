Roma Femminile: ufficiale il rinnovo di Andressa. Ecco l'annuncio

Stagione da incorniciare per Andressa Alves da Silva. La calciatrice della Roma Femminile dopo essere stata una protagonista assoluta della stagione giallorossa ha rinnovato il suo contratto con il club giallorosso.

Andressa e il rinnovo

Andressa, classe 1992, ha rinnovato con la Roma per un'altra stagione. "L'AS Roma è lieta di annunciare che Andressa Alves da Silva ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2023". La calciatrice è entusiasta di continuare la sua avventura in giallorosso: "Sono molto felice di giocare un’altra stagione con la Roma, un club che in questi anni ho imparato ad amare e che ha una tifoseria calorosissima”, ha commentato Andressa. Farò sempre del mio meglio per onorare questa maglia, i tifosi possono esserne sicuri. Abbiamo altri grandi traguardi da raggiungere, in Italia e in Europa, non vedo l’ora di lottare e gioire un’altra stagione insieme a tutti voi".

La stagione di Andressa

La trequartista di Spugna è stata artefice di una grande stagione. Giocatrice di punta della formazione giallorossa, Andressa ha guidato la squadra alla conquista della storica qualificazione nella Women Champions League e ha siglato la rete del momentaneo uno a zero nella finale di Coppa Italia, poi persa, contro la Juventus. Le sue prestazioni le hanno fatto aggiudicare il premio come miglior centrocampista della Serie A Femminile, entrando di conseguenza nella top 11 del campionato.

Calciatrice della nazionale brasiliana (dove ha raggiunto le 100 presenze), dopo l'esperienza al Barcellona Andressa è arrivata alla Roma nel 2019 e con la maglia giallorossa ha collezionato 63 presenze, 23 gol e ha fornito 25 assist, dato in cui è la miglior calciatrice all time della Roma. Con le giallorosse ha vinto la Coppa Italia 2020-2021.