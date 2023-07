Roma Femminile, amichevole estiva di lusso in Spagna

La Roma Femminile si prepara alla prossima stagione con tanto entusiasmo e col lo scudetto cucito sul petto. Per testare i propri progressi e accrescere la propria esperienza internazionale il club giallorosso sta programmando diverse amichevoli di lusso.

Le campionesse d'Italia hanno fissato per settembre l'amichevole contro il Chelsea, top team inglese del calcio femminile. Una sfida che vedrà a disposizione di Spugna anche tutte le nazionali ora impegnate al Mondiale.

Domenica 6 agosto la Roma invece affronterà l'Atletico Madrid al Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares per il Trofeo Ciudad de Alcalá. Altro impegno importante per una Roma che punta sempre più in alto.