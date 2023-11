Roma Femminile-Ajax: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Champions League

Giovedì 23 novembre alle ore 21:00 la Roma Femminile ospiterà al Tre Fontane l’Ajax per la seconda giornata della Women’s Champions League. Le giallorosse all’esordio hanno trovato il pareggio in rimonta per 2-2 contro il Bayern Monaco, le olandesi hanno avuto la meglio contro il Psg.

Il nuovo Tre Fontane

Le campionesse d’Italia (0-2 al Sassuolo nell’ultima di Serie A), scenderanno in campo per la prima volta nella loro storia al Tre Fontane in Europa. Infatti l’impianto dell’Eur si è rifatto il look (la Roma che non è proprietaria della struttura ha speso circa 300mila euro) raggiungendo e superando tutti i parametri Uefa e permetterà alle giallorosse di giocare a Roma le sfide europee senza viaggi a Latina come lo scorso anno. Tanti i lavori alla struttura fra tutte l’installazione di quattro torri faro alte 30 metri. Verso il sold out le tribune dello stadio che contiene. circa 3000 posti.

Le ultime di formazione della Roma

Mister Spugna non avrà a disposizione Kramzar infortunata. In porta torna Ceasar dal 1’, in difesa capitan Bartoli, Linari, Minami e Di Guglielmo. A centrocampo intoccabile, unico ballottaggio fra Greggi e Feiersinger. In attacco il tridente Giacinti punta centrale, sostenuta dal tridente Haavi e Viens sulle corsie esterne e Giugliano trequartista.

Le probabili formazioni

Roma Femminile (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Feiersinger, Kumagai; Haavi, Giugliano, Viens; Giacinti. All.: Spugna

Ajax (4-3-3): Van Ejik; Kardinaal, Spitse, De Sanders, Weerden; Noordam, Van Gool, Yohannes; Grant, Leuchter, Hoekstra. All.: Bakker

Dove vedere Roma-Ajax

La partita fra Roma Femminil e Ajax sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli utenti dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.