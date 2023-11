Roma Femminile-Ajax 3-0: Super Giacinti in Champions League, giallorosse da urlo al Tre Fontane

La Roma Femminile vince per tre a zero contro l'Ajax nel nuovo Tre Fontane e vola in testa al girone di Chamions League. Le giallorosse travolgono le olandesi grazie alla doppietta di Giacinti, bellissimo il primo gol e alla rete di Giugliano che continua la sua striscia positiva. Una Roma spaziale, che trascina e si fa trascinare dal pubblico del Tre Fontane (sold out) che gioca un grande calcio anche in Europa: pressing, verticalizzazioni e aggressività concedendo il minimo solo su piazzati alle avversarie. La Roma con questo successo sale a quota 4 punti nel girone, superando proprio l'Ajax (3 punti) e il Bayern Monaco per differenza reti. Prossima appuntamento il 14 dicembre contro il Psg (0 punti) a Parigi. Nell'impianto dell'Eur a sostenere le campionesse d'Italia ci sono molti vipo fra cui Mourinho, Mexes, Noemi, Tiago Pinto e Souloukou e Soncin.

Roma-Ajax, la cronaca

Al 5’ Roma in vantaggio: corner di Giugliano smanacciata del portiere e destro al volo di Giacinti che fa esplodere di gioia il Tre Fontane. Subito sempre da corner Roma vicina al raddoppio con Bartoli. Al 12esimo colpo di reni di Ceasar su colpo di testa di Lechter. A 14esimo doppietta di Valentina Giacinti che approfitta di uno svarione difensivo. Al 22esimo ancora un grande intervento di Ceasar su un tiro-cross di Spitse su corner. Al 47esimo tris romanista con un altro destro al volo questa volta di Giugliano. Al 67esimo errore della difesa giallorossa che regala il pallone a Keukelaar che colpisce la traversa.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Ceasar 7; Bartoli 7, Linari 7,5, Minami 7, Di Gugliemo 7; Feiersinger 7 (dal 64’ Greggi 6,5), Kumagai 7, Giugliano 7,5; Viens 7 (dal 72’ Serturini 6,5); Giacinti 8,5, Haavi 7 (dal 78’ Glionna s.v.). All.: Spugna

Ajax (4-3-3): Van Eijk 4; Keijzer 4 (dall'85' de Klonia s.v.), Spitse 4, Kardinaal 4, Weerden 4; N. Noordman 5, Van Gool 5 (dal 63’ Sabajo 5,5), D. Noordman 5; Grant 5 (dal 63’ Jansen 5,5), Leuchter 5 (dall'87' Tolhoek s.v.), Hoekstra 5,5 (dal 37’ Keukelaar 5,5). All.: Bakker 4

Marcatrici: 5’, 14’ Giacinti (R), 47’ Giugliano (R)

Ammonite: Keijzer (A), Spitse (A)

Arbitro: Augustyn (POL)

Le top e flop giallorosse

Giacinti 8,5: Letale l’attaccante romanista. Un gol bellissimo al volo di destro al volo da posizione defilata e uno di rapina.

Giugliano 7,5: Magic moment per la 10 giallorossa che segna il suo secondo gol europeo in 2 due partite. Questo di splendida fattura.

Linari 7,5: Perfetta, in anticipo, in chiusura in costruzione. Un muro insuperabile.

Ceasar 7: Due interventi, due parate strepitose che blindano la porta.