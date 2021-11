AS Roma, Mourinho regala le scarpe a Felix ma spunta una frase razzista. Arriva la risposta del calciatore

José Mourinho ha regalato all'eroe di Genova, Felix Afena-Gyan le costosissime scarpre (Balenciaga da 800 euro, ndr) promesse come annunciato nelle dichiarazioni post Genoa-Roma. A rovinare però il bel momento è stata una frase razzista al momento dell'apertura del regalo a Trigoria.

La frase incriminata

Nel video poi diventato virale e pubblicato dallo stesso Felix sui social, mentre il ghanese sta aprendo il regalo si sente "Ci sono le banane". Una frase sicuramente fuori luogo e infelice visto che il tema razzismo è tornato fortemente alla ribalta nel calcio con tanti episodi da condannare come quelli di Maignan a Torino, Koulibaly a Firenze e Duncan all'Olimpico contro la Lazio.

La risposta di Felix

Felix sempre sui social è intervenuto per spiegare la situazione e chiarire la gaffe, spegnendo sul nascere le polemiche attorno a Trigoria sulla triste battuta. Ecco le parole dell'attaccante: "Ho letto molti commenti sul video che ho pubblicato, che riguardava un momento speciale per me con l'allenatore. Voglio assicurarvi che non mi sono sentito offeso in alcun modo dal commento in sottofondo nel video e credo davvero che non ci fosse un intento razzista. Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto benissimo da tutti in questa famiglia, che ha scherzato con me come fa con tutti gli altri membri della famiglia. Loro vedono che io mangio tante banane ed è diventata una cosa di cui ridiamo spesso e credo che il commento è stato un esempio ulteriore a dimostrazione. Mi sento a casa qui alla Roma, sono grato per il supporto che ho ricevuto da tutti a Trigoria, non mi piace pensare che la gente si faccia idee sbagliate sulle cose. Grazie per esservi preoccupati, ora torniamo a concentrarci sul campo".