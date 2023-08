Roma al fantacalcio: chi sono i titolari, chi tira i rigori, chi fa assist e tutti i ballottaggi. Chi prendere e chi no

Con l’inizio della stagione ormai alle porte non inizierà soltanto la Serie A 2023/2024 ma prenderà il via anche l’appuntamento classico degli italiani: il Fantacalcio. Guardiamo in ottica fantacalcistica la Roma di Mourinho che lo scorso anno non ha regalato grande gioie, eccezion fatta per pochi elementi, proprio per il gioco proposto dallo Special One.

Il mercato della Roma

In questa sessione di mercato la Roma ha portato tre volti nuovi in mezzo al campo Aouar, Paredes e Renato Sanches garantendo così a Mou ampia scelta e possiblità di turnover. La faccia nuova in difesa è quella Ndicka che però non parte con i gradi di titolare al contrario del danese Kristensen che sarà il titolare della fascia destra giallorossa. Manca ancora il centravanti, difficoltà sia per Zapata che Marcos Leonardo, reparto ad oggi tenuto a galla soltanto da Belotti.

La formazione della Roma

La Roma per questa nuova stagione cambierà qualcosa rispetto all’annata passata. Mou sembra tendere verso un 3-5-2 puro con la possibilità di alzare uno dei due interni di centrocampo sulla trequarti durante la partita. Tanto lavoro, perlopiù difensivo, per gli esterni destinati. Solita solida difesa.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Belotti.

Ballottaggi:

Llorente/Ndicka,

Aouar/Renato Sanches/Paredes,

Kristensen/Zalewski,

Spinazzola/Zalewski/El Shaarawy

Tiratori:

Calci di rigore Dybala, Pellegrini, Belotti,

Calci di punizione Pellegrini, Dybala, Aouar

Calcio d’angolo Pellegrini, Dybala, Aouar

I numeri della passata stagione

Nella passata stagione la Roma è stata la quarta miglior difesa del campionato con la coppia Rui Patricio-Svilar che ha subito 38 reti in 38 partite ma è stato il nono attacco del torneo con 50 gol fatti. Miglior realizzatore è stato Dybala 12 gol (nonché miglior assistman con 6 passaggi vincenti), seguito da Abraham con 8, l'inglese infortunato tornerà a marzo 2024. Sorpresa El Shaarawy con 7 gol a completare il podio. Il giocatore di movimento più impiegato è stato Bryan Cristante con 2942minuti giocati. Chi ha deluso dopo l’exploit della stagione precedente è stato capitan Pellegrini con 4 gol e 5 assist e un rigore sbagliato. Male anche Belotti che ha chiuso il campionato con zero gol.

I consigliati

Due sono le certezze della Roma che vi consigliamo di acquistare nella vostra fantasquadra. La prima è Chris Smalling. Titolarissimo, difensore dai voti alti (quindi cerchiatelo in rosso se giocate col modificatore) e col vizio del gol (3 lo scorso campionato) che non guasta mai. L’altra si chiama Dybala. La Joya è il motore della squadra nonché il miglior realizzatore della passata stagione. I bonus della Roma sono passati da lui (12 gol e 6 assist). Rigorista e batte piazzati con Pellegrini. Giocatore importante per Mou ma anche per i fantallenatori. A causa della sua inclinazione ad infortunarsi non è da considerarsi un top nel ruolo, ma sicuramente da slot di prima fascia.

Le scommesse

In questa categoria inseriamo il nuovo acquisto della Roma: Aouar. Giocatore di altissima qualità anche se qualche problema fisico l’ha frenato. È arrivato per alzare il tasso tecnico del centrocampo e ha i colpi per far bene e regalare bonus. Ci sentiamo anche di puntare una fiches su Belotti. La Roma cerca un attaccante ma nel frattempo c’è lui e peggio dello scorso anno (zero gol) non può fare. Con tutta la preparazione fatta (l’anno scorsa saltata) e con un occhio all’Europeo e la maglia azzurra da conquistare le motivazioni per rivedere il Gallo granata ci sono.

Sconsigliati

Chi non è un giocatore da bonus è Leandro Paredes. Il nuovo 16 giallorosso, arrivato a Ferragosto porta sì esperienza ma questa al Fanta non conta. Tanti gialli e un rosso nella scorsa stagione, un mediano da malus. Con lui ci sentiamo di sconsigliare anche Zalewski. Il polacco di Tivoli ha qualità ma il gioco di Mou premia poco gli esterni e lui non è mai stato una macchina da bonus. E poi sulle fasce c’è tanta concorrenza e non ha il posto fisso. Guardare altrove.