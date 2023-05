"Papà non viene alla mia laurea per andare a vedere la Roma in finale". La storia di Marta

Mercoledì 31 maggio la Roma giocherà contro il Siviglia la finale di Europa League. Un traguardo storico per i ragazzi di Mourinho, che avranno dopo la notte di Tirana l’opportunità appena un anno dopo di alzare un altro trofeo. Data cerchiata in rossa anche da Marta ragazza che in quella giornata si laureerà biologia ma sarà abbandonata dal padre tifosissimo giallorosso. Il motivo? Il papà sarà a vedere Pellegrini e compagni alla Puskas Arena.

Lo sfogo

La storia di Marta è emersa durante una puntata di “I Lunatici” di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì da mezzanotte alle quattro. La ragazza è intervenuta da casa con questo messaggio: "Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì mi laureo in biologia ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League della Roma a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio".

Il dibattito

Al termine della chiamata di Marta si è aperto un grande e infuocato dibattito che ha diviso tutti gli ascoltatori. I sostenitori della ragazza portano avanti la tesi “Ma come si fa a mettere una partita di pallone davanti a un traguardo così importante per un figlio?” Dall’altra parte il padre è sostenuto dal motto “Alla fine scegliere una cosa del genere non è per forza sinonimo di cattiveria ed egoismo, se quel signore è un vero tifoso va compreso, anche le mamme e i papà devono fare cose per loro e non sempre e solo per i figli”. I biglietti per la finale sono quasi impossibile da rimediare e fra i fan del padre c’è chi ha anche proposto alla figlia di spostare la data di discussione della tesi e confessato che avrebbero fatto lo stesso, mentre in molti hanno scongiurato il padre di non andare.

Una “lotta” in famiglia al coro “La Roma non si discute si ama”.