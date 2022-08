La Roma e l'Europa League: il calendario e le avversarie del girone C

La Roma ha scoperto il suo gruppo di Europa League. La squadra di Mourinho da testa di serie è stata inserita nel gruppo C dove troverà il Betis Siviglia, il Ludogorets e i finlandesi dell'Helsinki. Girone nettamente alla portata dei giallorossi anche se dovranno prestare attenzione all'insidia spagnola.

Il Ludogorets

Il Ludogorets inserito in seconda fascia è stato il primo avversario beccato dai giallorossi. La formazione bulgara ha vinto gli ultimi 11 campionati di Bulgaria e in patria è una superpotenza. Nelle competizioni europee il Ludogorets vanta presenze in Champions League (fase a gironi) e agli ottavi di Europa League (stagione 2013/2014). Attualmente terza in campionato, la formazione di Simundza gioca un calcio offensivo variando dal 4-2-3-1 (modulo preferito dal tecnico) al 4-3-3. Nella rosa bulgara è massiccia la presenza di brasiliani che alzano la qualità tecnica della squadra. Fra i giocatori da attenzionare troviamo l'ex Cagliari Despodov e il trequartista classe '95 Cauly.

Il Betis Siviglia

La trappola per la Roma è arrivata dalla terza fascia e porta il nome di Betis Siviglia. Gli spagnoli, attualmente primi in Liga a punteggio pieno dopo tre partite, sono una squadra da prendere con le pinze. I biancoverdi come da consona tradizione spagnolo sono una squadra che ama il palleggio. In panchina c'è una vecchia volpe del calcio europeo: Manuel Pellegrini che in carriera ha allenato fra le altre il Villarreal (arrivando alle semifinali di Champions League), il Real Madrid, il Manchester City (Premier League vinta nel 2013/2014) e il River Plate. Il Betis nella scorsa stagione ha pure vinto un titolo, la Coppa di Spagna (Copa del Rey) battendo in finale ai rigori il Valencia. La squadra spagnola, che scende in campo col 4-2-3-1, nel suo organico vanta diversi giocatori di esperienza: da Joaquin (classe '81) una leggenda in Spagna ed ex Fiorentina, Luiz Felipe il difensore nel giro della Nazonale arrivato a parametro zero dalla Lazio e che la Roma la conosce bene. Ma non solo in difesa c'è anche l'ex capitano della Fiorentina Pezzella e l'ex Inter e Barcellona Montoya. Più avanti troviamo il talento di Fekir ed in mezzo al campo l'esperienza di Guardado e William Carvalho campione d'Europa col Portogallo insieme al portiere giallorosso Rui Patricio. Il Betis sulla carta è la squadra che può dare da filo da torcere alla Roma nel Girone C, anche se i giallorossi partono con i favori del pronostico. Tanto delle qualificazione passerà dalla doppia sfida Italia-Spagna.

L'Helsinki

Cenerentola dela girone l'Helsinki. I filandesi non rappresentano un pericolo per Pellegrini e compagni. L'ostacolo per i giallorossi lo rappresenta il campo sintetico invece proprio come quello del Bodo/Glimt che la Roma ha conosciuto bene nella scorsa stagione. Vincitrice degli ultimi due campionati finlandesi, nel consueto 3-5-2 dell'Helsinki milita un'ex conoscenza del calcio italiano: Hetemaj centrocampista ex Chievo fra le altre.

Il calendario della Roma

Di seguito il calendario degli impegni della Roma in questa fase a girone di Europa League. La Roma partirà in trasferta in Bulgaria e chiuderà il suo girone all'Olimpico contro il Ludogorets.