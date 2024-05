Da "Bella Ciao" alla stretta di mano fra Siviglia e Bayer Leverkusen: sfottò per l'eliminazione della Roma

La Roma ha terminato la sua campagna europea in Germania. Contro il Bayer Leverkusen la squadra di De Rossi ha pareggiato per due a due, un risultato che ha regalato l'accesso alla finale di Europa League (contro l'Atalanta) agli uomini di Xabi Alonso, forti del due a zero dell'Olimpico. Pellegrini e compagni dopo aver sfiorato l'impresa si sono dovuti arrendere causa autogol di Manicni. Oltre al danno però la beffa con gli sfottò dei tedeschi e anche del Siviglia a chiudere una serata finita incubo per la Roma.

L'impresa sfiorata

La Roma aveva bisogno di tre gol per ribaltare il risultato e la doppietta di Paredes su rigore aveva fatto sognare l'impresa. Sul due a zero della Roma però Smalling sbilancia Svilar e provoca lo sfortunato autogol (il secondo pesante in EL) di Mancini. Qui si sono infranti i sogni di rimonta romanista con il Leverkusen che ha pareggiato per due a due nel recupero.

Bella Ciao

Al triplice fischio provocazioni a mai finire da parte del Bayer Leverkusen. Primo fra tutti Frimpong che ha più volte schernito la panchina di De Rossi e giocatori in campo, e mostrato antisportività quando nel primo tempo tempo con Spinazzola giù per infortunio ha proseguito verso la porta avversaria scatenando una reazione della squadra romanista. A partita terminata dagli altoparlanti della BayArena è partita la versione remix di "Bella Ciao". Un messaggio netto, evidente per prendere in giro e festeggiare l'eliminazione della squadra italiana.

"Bella ciao" suonata allo stadio di Leverkusen alla fine di #BayerLeverkusenRoma, per festeggiare la straordinaria finale di Europa League raggiunta dal Bayer (giá campione di Germania e in finale della coppa nazionale).



👇 pic.twitter.com/sCpVupbfqY — Pallonate in Faccia (@pallonatefaccia) May 9, 2024

Festeggia anche il Siviglia

A prendersi gioco dell'eliminazione della Roma anche il Siviglia. Gli spagnoli che hanno vinto la coppa lo scorso proprio battendo in finale i giallorossi allenati da Mourinho hanno pubblicato sui social un messaggio in cui stringe metaforicamente la mano al Bayer Leverkusen per aver battuto la Roma in Europa League. Il tweet è stato successivamente eliminato dal club andaluso.