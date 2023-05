Rigori fatali, la Roma perde la finale di Europa League

La Roma perde ai calci di rigore l'Europa League. Decisivi gli errori dal dischetto di Mancini e Ibanez. I giallorossi giocano un bel primo tempo prendendo il centro del campo e non facendo giocare il Siviglia, e chiuso pure in vantaggio con Dybala. La Roma paga però il brutto ingresso nel secondo tempo col Siviglia in pressing e trova il pareggio però solo con un autogol di Mancini. Le occasioni però sono solo della Roma con le proteste romaniste pure per un tocco di mano in area di rigore andalusa non ravvisata dall'arbitro e VAR. Grande amarezza e delusione in casa Roma con i giallorossi ad un passo dalla gloria.

Siviglia-Roma, la cronaca

Al 12esimo prima grande occasione per la Roma con Spinazzola che da buona posizione calcia troppo centralmente e Bounou respinge. Al 35esimo la Roma va in vantaggio con Dybala che col mancino incrocia e batte Bounou su assist di Mancini. Nel recupero del primo tempo mancino dalla distanza di Rakitic che si infrange sul palo. Al 55esimo il pareggio del Siviglia con un cross di Jesus Navas che trova la sfortunata deviazione di Mancini e il conseguente autogol del difensore giallorosso. Al 67esimo clamorosa occasione per la Roma con un tentativo di Abraham e parata di Bounou, e sulla respinta Ibanez calcia ma non trova la porta. All'82esimo proteste giallorosse per un fallo di mano in area andalusa e all'83esimo altra grande opportunità per la Roma con una gran parata di Bounou (non ravvisata dall'arbitro che nega l'angolo ai giallorossi) su Belotti. Nel recupero tiro dalla distanza di Suso, male Rui Patricio che non trattiene ma sul proseguo dell'azione Fernando calcia largo. Al 131esimo traversa di Smalling su colpo di testa. Ai rigori sbagliano Mancini e Ibanez e il Siviglia vince l'Europa League.

Tabellino e pagelle

Siviglia (4-2-3-1): Bounou 7; Navas 6 (dal 95' Montiel), Badé 5, Gudelj 6 (dal 127' Marcao), Telles 6 (dal 95' Rekik 6) ; Fernando 6 (dal 128' Jordan), Rakitic 5,5; Óliver 5 (dal 46’ Suso 6,5), Ocampos 6, Bryan Gil 5 (dal 46’ Lamela 5,5); En-Nesyri 5,5. All.: Mendilibar 6

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 7, Ibanez 6; Celik 6,5 (dal 91' Zalewski 6), Cristante 6,5, Matic 7 (dal 120' Bove), Spinazzola 6,5 (dal 106' Llorente 6); Dybala 8 (dal 68’ Wijanldum 5,5), Pellegrini 5,5 (dal 106' El Shaarawy 6); Abraham 5,5 (dal 75’ Belotti 6). All.: Mourinho 6,5

Marcatori: 55’ aut. Mancini (R); 35’ Dybala (R)

Ammoniti: Rafa Mir (S), Rakitic (S), Lamela (S), Jordan (S), Montiel (S), Ocampos (S); Matic (R), Pellegrini (R), Mancini (R), Cristante (R), Celik (R), Zalewski (R), Karsdorp (R)

Arbitro: Taylor (ENG)

I top e flop giallorossi

Dybala 8: 67 minuti clamorosi dell’argentino che mostra tutta la sua classe. Trova pure la rete del vantaggio giallorosso. Cambio dovuto al ritmo partita che manca vista la grande assenza per infortunio.

Matic 7: Partita gigantesca del serbo. Qualità, quantità, esperienza, tecnica, fisicità il tutto con un cartellino giallo arrivato presto. Nella gara dell’ex Chelsea c’è tutto e il motivo per cui Mou l’ha voluto a tutti i costi.

Ibanez 6: Sempre presente. Fa a sportellate con tutti e ne esce spesso e volentieri vincitore. Poi sbaglia il suo rigore

Mancini 5: Superbo in occasione dell'assist per il gol di Dybala. Sfortunato nell'autogol ma è una pecca pesante sulla sua partita. Poi sbaglia pure il suo rigore.