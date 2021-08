Serie A femminile, la Roma batte l'Empoli all'esordio

Sabato 28 agosto ha preso il via la nuova stagione del campionato di Serie A femminile. La partita inaugurale del torneo ha visto la Roma avere la meglio sull’Empoli.. Le ragazze di mister Alessandro Spugna vincono in trasferta contro l’Empoli con un secco 3 a 0, figlio di tre autogol.

La partita

Brave e fortunate le giallorosse che controllano il gioco e passano in vantaggio al 22esimo con il primo autogol della giornata, che porta la firma di De Rita. L’autorete è propiziata dalla bella giocata di Serturini, che supera l’estremo difensore e De Rita in ripiegamento difensivo spinge il pallone dentro la propria porta. La partita si mette sui binari preferiti dalla Roma che non rischia nulla e crea. Nella ripresa un cross di Glionna viene deviato in porta da Mella per il secondo autogol di giornata. Siamo al 57esimo. Poco dopo la partita finisce con la terza autorete di giornata, questa volta di Prugna, propiziata ancora una volta da un traversone di Glionna. Unica nota negativa di giornata per le capitoline, l’espulsione di Linari a risultato acquisito.

Inizia bene il campionato di Bartoli e compagne, che sfatano pure un tabù. Infatti la Roma non aveva mai vinto la partita inaugurale del campionato. Nella prossima giornata, in programma sabato 4 settembre, la Roma ospiterà il Napoli.

Tabellino:

Empoli (4-4-2): Capelletti; Silvioni (dal 61’ Nichele), Binazzi, De Rita, Mella; Bardin, Cinotti, Prugna, Knol; Dompig, Bragonzi. All.: Ulderici.

Roma (4-3-3): Ceasar; Soffia (dal 71’ Di Guglielmo), Swaby, Linari, Bartoli; Andressa, Bernauer, Thaisa (dal 58’ Giugliano); Glionna, Pirone (48’ Lazaro), Serturini. All.: Spugna.

Marcatori: 22’ aut. De Rita (E), 57’ aut. Mella (E), 64’ aut. Prugna (E)

Ammoniti: Bragonzi (E); Thaisa (R)

Espulsi: Linari (R)

Arbitro: Ferrieri Caputi