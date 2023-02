Roma-Empoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 4 febbraio alle ore 18:00 all’Olimpico la Roma sfida l’Empoli per la 21esima giornata di Serie A. I giallorossi eliminati clamorosamente dalla Coppa Italia dalla Cremonese arrivano alla sfida a -1 dal terzetto Lazio, Atalanta e Milan ed è in piena lotta per un posto in Champions League. Toscani decimi in classifica.

Roma-Empoli, le ultime di formazione

Mourinho senza Spinazzola infortunato e Zaniolo fuori rosa attuerà diversi cambi di formazione. In difesa torna titolare Smalling con Mancini e Ibanez davanti a Rui Patricio. A centrocampo riecco Matic con Cristante (tallonato da Bove), mentre sugli esterni agiranno Zalewski ed El Shaarawy. In attacco Dybala e Pellegrini a supporto di Tammy Abraham. Dalla panchina Belotti e anche Wijnaldum.

L’Empoli schiera il solito 4-2-3-1 con Caputo e Satriano in attacco e Baldanzi sulla trequarti. A centrocampo l’ex Lazio Akpa Akpro. Difesa guidata da Luperto.

Roma-Empoli, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All.: Zanetti

Roma-Empoli, dove vederla

La partita fra Roma ed Empoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida del Picco scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e toscani sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.