Roma-Empoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 17 settembre alle ore 20:45 la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro l’Empoli per la quarta giornata di Serie A. Capitolini e toscani sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, con i giallorossi con 1 punto in classifica dopo il pareggio con la Salernitana e le sconfitte con Verona e Milan. Azzurri ultimi con zero punti fatti e zero gol segnati.

Roma-Empoli, le ultime di formazione

Nella Roma è pronto a scendere in campo dal 1’ Romelu Lukaku dopo la doppietta segnata col Belgio. Al suo fianco ci sarà il recuperato Dybala dopo l’infortunio di Verona, dalla panchina Belotti e Azmoun. In difesa non ci sarà Mancini infortunatosi in Nazionale, al suo posto Mou lancia N’Dicka con Smalling e Llorente davanti a Rui Patricio. A centrocampo molti dubbi per lo Special One: Aouar e Pellegrini non sono al meglio dunque nonostante gli impegni con l'Albiceleste spazio a Paredes con Cristante e Bove. Cerca di strappare la convocazione per la panchina Renato Sanches. Sulle corsie esterne una maglia certa per Kristensen, ballottaggio Spinazzola ed El Shaarawy a sinistra, con l’ex Juventus leggermente favorito.

Nell’Empoli fuori per infortunio Caprile, al suo posto l’ex Lazio Berisha in porta. Marin e Baldanzi i vertici del rombo di centrocampo di Zanetti. In attacco Caputo.

Roma-Empoli, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Bove, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All.: Zanetti

Roma-Empoli, dove guardare la partita

La partita fra Roma e Empoli sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere la sfida dell’Olimpico è valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone