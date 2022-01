Roma-Empoli 2-1: Linari rigore da tre punti al 97esimo, sotto gli occhi di Ryan Friedkin. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma vince all’ultimo secondo per 2 a 1 contro l’Empoli. La squadra di Spugna in tribuna, sotto gli occhi del presidente Friedkin presente sugli spalti del Tre Fontane insieme a Tiago Pinto, ha la meglio sulle toscane soltanto negli ultimi minuti di gara. Le giallorosse nonostante le tante assenze fra infortuni e casi Covid, si dimostra una grande squadra. La Roma domina la partita, va sotto nel punteggio, ma nella ripresa ribalta la situazione. Lo fa con piccoli accorgimenti tattici, invertendo Serturini e Haavi e proprio il neoacquisto si dimostra decisivo. La Roma ci crede fino alla fine e infatti il gol vittoria arriva al 97esimo a dimostrazione che le giallorosse non mollano mai. Prova di carattere delle giallorosse che con merito portano a casa i tre punti. Preoccupazione per Ciccotti uscita in barella per infortunio.

Roma-Empoli, la cronaca della partita

La prima occasione è per Seturini pericolosa sul lato sinistro, ma il suo tiro è parato da Ciccioli. Azione estemporanea dell’Empoli che va sul fondo e su colpisce il palo esterno. La Roma si rende pericolosa con Giugliano su calcio di punizione ma è super Ciccioli a deviare in angolo. L’Empoli trova il gol con Dompig al termine di un contropiede ben orchestrato e beffando la difesa giallorossa molto alta. Nella ripresa una buona parata di Lind è l’unico impegno difensivo della Roma tutta rivolta in attacco. Corelli ci riprova più volte ma i suoi tiri terminano di poco alti. All’84esimo le giallorosse pareggiano grazie a Bergersen che col piatto trasforma in rete un grande assist di Haavi (la numero 11 sfiora un gran gol rientrando sul destro). Al 97esimo la Roma trova il gol della vittoria con Elena Linari che su calcio di rigore, assegnato per fallo su Paloma Lazaro, batte Ciccioli.

Roma (3-5-2): Lind 6,5; Pettenuzzo 6,5, Linari 7,5, DI Guglielmo 6,5; Haavi 7, Greggi 6,5, Thaisa 6 (dal 57’ Ciccotti s.v. dal 68’ Bergersen 7), Giugliano 6,5, Serturini 6; Corelli 6,5 (dall’82’ Petrara s.v.), Lazaro 6. All.: Montesano (vice) 6

Empoli (3-4-3): Ciccioli 7; De Rita 6, Knol 5, Mella 6,5; Cinotti 6, Nichele 6 (73’ Silvioni 5,5), Prugna 5,5, Oliviero 6,5; Monterubbiano 5 (dall’89’ Binazzi s.v.), Dompig 7 (dal 78’ Nocchi 5), Bellucci 5. All.: Ulderici 5,5

Marcatrici: 84’ Bergersen (R), 97’Linari (R) 39’ Dompig (E)

Ammonite: Nocchi (E), Ciccioli (E)

Le top e flop giallorosse

Linari 7,5: Al rientro in campo dopo la positività al Covid si rivela decisiva. Bene in difesa, glaciale e precisa dal dischetto nel recupero.

Haavi 7: Primo tempo sull’out di destra opaco. Ripresa esplosiva. La norvegese spostata a sinistra fa quello che vuole sulla fascia, mostra il suo talento superiore e serve l’assist del pareggio. Sfiora il gol con un gran destro a giro.

Corelli 6,5: Chiamata a sostituire Pirone, gioca bene di sponda. Per due volte va vicina al gol, ma il pallone esce di pochissimo.

Paloma Lazaro 6: Partita insufficiente fino al 97esimo quando si guadagna il calcio di rigore che si rivelerà decisivo per la vittoria.