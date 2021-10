Roma-Empoli: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Roma torna in campionato alla ricerca della vittoria per dimenticare la sconfitta nel Derby. Domenica 3 ottobre alle ore 18 all'Olimpico arriva l'Empoli dell'ex Andreazzoli, e anche lui col Derby ha brutti ricordi (era il tecnico giallorosso della "Coppa in Faccia"). Mourinho per la sfida ai toscani riabbraccia Pellegrini dopo la giornata di squalifica.

Le ultime su Roma-Empoli

Come detto, Mourinho potrà tornare a schierare titolare Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso agirà alle spalle di Abraham, in rete in Conference League. A completare il reparto offensivo ci saranno Zaniolo, che ha evitato la squalifica dopo i brutti gesti nel post Derby, e Mkhitaryan. A centrocampo Cristante costretto agli straordinari. Al fianco dell'ex Milan ci sarà Veretout nemmeno convocato per la partita di Coppa. In porta il solito Rui Patricio. Davant a lui ci saranno Vina e Karsdorp come terzini e sicuramente Mancini. L'ultimo posto da centrale è un serrato ballottaggio fra Ibanez e Smalling, con il brasiliano favorito.

L'Empoli scenderà in campo con il consueto modulo con le due punte, Pinamonti e Di Francesco in pole, sostenute dal trequartista l'imprescindibile Bajrami. A centrocampo sicuro del posto Ricci, mentre Haas è pressato da Henderson. Torna, ma solo in panchina, l'ex Napoli, Lorenzo Tonelli.

Roma-Empoli, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Ricci, Haas, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Roma-Empoli, dove vedere la partita

La partita Roma-Empoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per guardare la partita bisognerà essere abbonati e collegarsi all'app tramite televisione/dispositivi mobili a TIMVISION BOX, a PlayStation (4/5), Xbox oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa sarà fruibile accedendo al sito Dazn.