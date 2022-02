Roma-Empoli: dove e quando vedere la semifinale di Coppa Italia femminile

Domenica 27 febbraio la Roma femminile giocherà contro l'Inter la 15esima giornata di Serie A. Nella testa delle giallorosse però c'è già la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli di cui ha la FIGC femminile ha comunicato la data.

Roma-Empoli quando si gioca

La Roma sfiderà l'Empoli nelle semifinali di Coppa Italia, trofeo vinto la scorsa stagione proprio dalle capitoline. Come annunciato dalla FIGC femminile, la sfida di andata vedrà le ragazze di Spugna giocare in traferta presso il Centro Sportivo di Petroio domenica 13 marzo alle ore 14:30. La partita sarà visibile in chiaro su La7d o in streaming su La7.it oppure su Tim Vision. Ancora da definire la data della sfida di ritorno al Tre Fontane prevista per fine aprile.

L'altra semifinale Milan-Juventus si giocherà sabato 12 marzo.

Roma-Empoli in campionato

Roma ed Empoli si sono già sfidate in questa stagione in campionato. Al Tre Fontane lo scorso 15 gennaio la partita terminò col risultato di due a uno per le giallorosse. Il successo romanista, sotto gli occhi di Ryan Friedkin, arrivò in rimonta con i gol di Bergersen prima e un calcio di rigore di Linari al 97esimo. In casa empolese invece la Roma giocò la sfida di andata che fu anche la prima partita di campionato. Anche in quel caso le giallorosse portarono a casa i tre punti con un secco tre a zero.