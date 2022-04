Roma-Empoli 2-0: giallorosse in finale di Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte per due a zero l’Empoli e vola in finale di Coppa Italia. Al Tre Fontane le giallorosse dominano fin dalle prime battute una partita mai in discussione. Le ragazze di Spugna aprono con Soffia e chiudono con Bartoli, nel mezzo tante occasioni sprecato e un controllo totale delle energie e del gioco. Per il secondo anno consecutivo la Roma va in finale di Coppa Italia dove dovrà difendere il titolo vinto la scorsa stagione il prossimo 22 maggio contro la vincente dell’altra semifinale Juventus-Milan con le bianconere che hanno vinto l’andata per sei a uno.

Roma-Empoli, la cronaca

Al 25esimo la Roma passa in vantaggio. Traversone filtrante di Andressa per Soffia che taglia dentro anticipa Bardin e col sinistro batte Capelletti. Al 27esimo Roma vicino al raddoppio con Paloma Lazaro che col mancino impegna Capelletti che respinge, sulla ribattuta arriva Greggi ma è bravissima l’estremo difensore dell’Empoli a dire di no. Capelletti poi si esalta su un bel sinistro da fuori di Di Gugliemo. Al 47esimo ancora Cappelletti super su Paloma Lazaro. Ad inizio ripresa ci prova Giugliano con un bell’inserimento ma è reattiva ancora una volta Cappelletti che a una mano in tuffo devia in corner. Al 59esimo ancora il portiere dell’Empoli che si oppone a un tentativo da dentro l’area di Lazaro. Al 65esimo Roma vicinissma al gol. Paloma Lazaro recupera palla dal limite dell’area e serve Haug che colpisce il palo. Risponde l’Empoli con un bel contropiede orchestrato da Oliviero e concluso da Tamborini che però non trova la porta. All’80esimo Serturini con un destro al volo chiama al grande intervento Cappelletti che devia in angolo. Sul corner seguente battuto da Andressa le giallorosse trovano il due a zero con Elisa Bartoli che stacca sul primo palo e di testa indirizza la semifinale. All’82esima la Roma sfiora la terza rete con Paloma Lazaro che col destro colpisce la traversa.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Lind 6; Bartoli 7 (dall’84’ Pettenuzzo s.v.), Linari 6,5, Di Guglielmo 6,5 (dal 53’ Borini 6); Soffia 7, Greggi 6,5, Giugliano 5,5, Andressa 7, Serturini 6,5; Haug 6 (dal 69’ Pirone 6,5), Paloma Lazaro 6,5 (dall’84’ Mijatovic s.v.). All.: Spugna 7

Empoli (3-5-2): Capelletti 8; Brscic 5, Cruz 5 (dal 46’ Nocchi 5,5), Mella 5 (dal 78’ Morreale s.v.); Bardin 5 (dal 46’ Knoll 5), Oliviero 6, Bellucci 5,5, Cinotti 6, Silvioni 5 (dal 64’ Tamborini 6); Bragonzi 5 (dal 46’ De Rita 6), Dompig 5,5. All.: Ulderici 5.

Marcatrici: 25’ Soffia (R), 80’ Bartoli (R)

Ammonite: Dompig (E)

Arbitro: Scatena

Le top e flop giallorosse

Bartoli 7: Difensivamente perfetta, decisiva in attacco con la rete che chiude definitivamente l’incontro e porta la Roma in finale.

Andressa 7: Fantasia al servizio della squadra. Decisiva con due assist.

Soffia 7: Sblocca il match con un gran gol e indirizza la semifinale verso i colori giallorossi.

Giugliano 5,5: Partita poco brillante della 10 giallorossa. Una vera e propria notizia.