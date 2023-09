I sette colli e lo scaldabagno di Cristante: Roma-Empoli vista sui social

La Roma contro l’Empoli ha fatto godere e non poco i tifosi giallorossi. Il 7 a 0 rifilato ai toscani è il quarto successo più largo della storia del club giallorosso e sui social i tifosi hanno postato tutta la loro gioia.

La Roma è tornata

“Roma-Empoli come i sette colli” posta un tifoso romanista. Sulla stessa onda anche Tiziana: "7 colli, il giro delle 7 chiese, i 7 re di Roma…". "Roma straripante", "Spettacolari". Solo positività fra i tifosi giallorossi che vedono dall'Empoli l'inizio del campionato della Roma.

Super Cristante

Fra gli MVP della Roma c'è Bryan Cristante e il suo scaldabagno. "Giocatore sottavalutatissimo", e ancora "Quello che ha fatto Cristante contro l'Empoli gli altri lo fanno in una carriera". Chi in maniera simpatica commenta così la prestazione del 4 romanista: "Cristante ha la testa di Totti, la tecnica di Lukaku e il fisico di Gagliardini"

Vittoria larga

La larga vittoria divide. Qualcuno sminuisce la goleada giallorossa "La Riomma ha vinto la Champions Ah no era l'Empoli ?"; altri lo vedono come comportamente onorevole: "7 gol sono tanti e pesano psicologicamente, lo sappiamo bene. Detto ciò non ricordo avversari così dispiaciuti o compassionevoli per averci dato 6 o 7 gol. Non c’è altro modo di onorare una sfida sportiva che giocare al massimo. E se il campo dice 7 sono 7". Andrea invece prendendo spunto da Pioli parla di partita equilibrata fino ad un certo punto: "L'allenatore dell'Empoli: siamo stati in partita fino al fischio d'inizio (semicit #Pioli)".



7 gol sono tanti e pesano psicologicamente, lo sappiamo bene.

Detto ciò non ricordo avversari così dispiaciuti o compassionevoli per averci dato 6 o 7 gol.

Non c’è altro modo di onorare una sfida sportiva che giocare al massimo.

