Roma-Empoli 2-0: Abraham-Ibanez gol lampo, giallorossi secondi. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte per due a zero l'Empoli all'Olimpico e torna alla vittoria alla dopo l'eliminazione in Coppa Italia. La Roma impiega sei minuti per battere i toscani e indirizzare la partita grazie alla sua arma migliore i calci piazzati. Da due corner di Dybala infatti nascono i gol di testa di Ibanez e Abraham, due gol fotocopia che valgono tre punti alla Roma. La squadra giallorossa si esprime molto bene nel primo tempo, creando e non rischiando nulla, nella ripresa controlla la partita lasciando il possesso agli azzurri ma senza correre veri e propri pericoli. Mourinho con questo successo sale momentaneamente al secondo posto della classifica a pari punti con l'Inter.

Roma-Empoli, la cronaca

Due minuti e la Roma è già in vantaggio: corner di Dybala e colpo di testa vincente di Ibanez. Al 6’ la Roma raddoppia in fotocopia: angolo di Dybala e colpo di testa di Abraham che batte Vicario. Al 9’ Roma vicina al tris con Dybala che tarda la conclusione e da dentro l’area chiude troppo il sinistro. Al 24esimo sempre su corner vola Abraham ma Vicario fa un miracolo. Al 29esimo punizione perfetta di Pellegrini per la testa di Abraham ma il pallone esce di pochissimo. Al 44esimo su punizione, Rui Patricio esce e tocca il pallone quanto basta per mandare fuori giri Ebuehi che spreca clamorosamente a porta vuota sparando alto. Al 47esimo clamoroso triplo miracolo di Vicario: prima parata su Dybala, poi si esalta su Mancini da distanza ravvicinata e poi da zero metri col piede nega la doppietta ad Abraham. Al 53esimo buona azione personale di Baldanzi che col mancino calcia trovando la pronta risposta di Rui Patricio. Al 69esimo Cambiaghi prova la rovesciata da dentro l’area la palla non esce di tanto.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 7,5; Zalewski 6,5 (dal 94' Llorente s.v.), Cristante 7, Matic 6, El Shaarawy 6,5 (dall’84’ Celik s.v.); Pellegrini 5,5 (dal 94' Belotti s.v., Dybala 7 (dal 70’ Bove 6); Abraham 7,5. All.: Mourinho 7

Empoli (4-3-1-2): Vicario 8; Ebuehi 5 (dall’83’ Stojanovic s.v.), De Winter 5, Luperto 5, Parisi 5,5; Marin 5,5, Akpa Akpro 6,5 (dal 74’ Henderson 5,5), Bandinelli 5 (dall’83’ Pjaca s.v.); Baldanzi 6,5; Satriano 5 (dal 62’ Cambiaghi 6), Caputo 5 (dal 62’ Piccoli 6). All.: Zanetti 5,5

Marcatori: 2’ Ibanez (R), 6’ Abraham (R)

Ammoniti: Zalewski (R), Bove (R); Henderson (E)

Arbitro: Dionisi

I top e flop giallorossi

Abraham 7,5: Trova il suo primo gol stagionale all'Olimpico e solo un super Vicario gli nega la doppietta.

Mancini 7: Non polemico gioca una partita difensivamente perfetta. Non sbaglia niente, perfetto negli anticipi.

Dybala 7: Oggi decisivo in zona assist con due passaggi vincenti da corner.

Pellegrini 5,5: Paga ancora una condizione fisica non positiva. Ancora fuori dalle occasioni migliori. Da ritrovare.