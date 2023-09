Roma-Empoli 7-0: Goleada giallorossa, prima vittoria per Dybala e compagni

La Roma trova la prima vittoria del suo campionato contro l'Empoli in maniera clamorosa. I giallorossi affossano i toscani per 7 a 0 in un vero e proprio festival del gol. La squadra di Mourinho domina dal primo minuto trovando il gol con Dybala (doppietta) e poi è tutto in discesa. La Roma è padrona del campo fa quello che vuole al ritmo che vuole con estrema facilità, con l'Empoli che non riesce ad opporsi. Una goleada a cui partecipa anche Lukaku per la gioia dell'Olimpico. Una partita troppo facile per la Roma che sale a quota 4 punti ma che aspetta anche un avversario più tosto dei toscani.

Roma-Empoli, la cronaca

Al 2’ Roma già in vantaggio con Paulo Dybala che realizza un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Walukiewicz su cross di Kristensen. All’8’ la Roma raddoppia. Cross di Kristensen e inserimento di Renato Sanches che di testa batte Berisha. Al 19esimo direttamente da calcio d’angolo Paredes colpisce il palo. Al 35esimo la Roma cala il tris con un rocambolesco autogol di Grassi colpito da rinvio di Bereszynski. Nel recupero tiro di Bereszynski dalla distanza Rui Patricio devia in corner. Al 55esimo show di Dybala che con una finta mette a sedere con una finta due difensori e col mancino sigla la sua doppietta personale. Al 59esimo la Joya su calcio di punizione sfiora la tripletta colpendo la traversa. Al 66esimo colpo di testa di Caputo che chiama alla parata Rui Patricio. Al 67esimo tiro dalla distanza di Baldanzi che colpisce il palo. All’80esimo bomba di Cristante da fuori area che batte Berisha per il 5 a 0 giallorosso. All'82esimo arriva pure il sesto gol della Roma con Lukaku che fa esplodere l'Olimpico che aspettava il suo gol. All'86esimo arriva pure il settimo gol giallorosso con Mancini su assist di tacco di Cristante.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 7, N’Dicka 6,5, Llorente 6,5; Kristensen 6,5, Renato Sanches 7 (dal 45’ Bove 6,5), Paredes 6,5 (dal 75’ Pagano 6,5), Cristante 7,5, Spinazzola 6 (dall'83' El Shaarawy s.v.); Dybala 8 (dal 64’ Belotti 7), Lukaku 7 (dall'84' Azmoun s.v.). All.: Mourinho 8

Empoli (4-3-3): Berisha 5,5; Bereszynski 4, Walukiewicz 4 (dal 45’ Ismajli 4), Luperto 4, Pezzella 4; Grassi 4, Maleh 4, Fazzini 5 (dal 45’ Bastoni 5,5); Cancellieri 4,5 (dal 59’ Baldanzi 6,5), Destro 5 (dal 59’ Caputo 6), Cambiaghi 5 (dall'84' Shpendi s.v.). All.: Zanetti 3

Marcatori: 2’, 55’ Dybala (R), 8’ Renato Sanches (R), 35’ aut Grassi (E), 80’ Cristante (R), 82' Lukaku (R), 87' Mancini (R)

Ammoniti: Dybala (R), Renato Sanches (R); Cancellieri (E), Maleh (E)

Arbitro: Sacchi

I top e flop giallorossi

Dybala 8: Semplicemente meraviglioso. L’argentino segna una doppietta: un rigore e uno su azione spettacolare. Standing ovation per lui al momento del cambio.

Lukaku 7: Partita ricca di sponde e appoggi per i compagni e tanta voglia di segnare. La rete arriva nel finale grazie all'assist di Belotti.

Renato Sanches 7: Superba prima da titolare per il portoghese. Tanto corsa e inserimenti e pure il gol del 2-0.

Cristante 7,5: Clamorosa partita del centrocampista romanista. Un autogol propiziato, un gol con un bolide dalla distanza e l'assist di tacco volante per il gol di Mancini.